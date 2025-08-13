قدرت تولیدکننده پوشاک ایرانی‌ کمتر از تولیدکننده تابع مُد روز است

نادر حمیدیان تولیدکننده محصولات حجاب در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از مؤلفههای فرهنگی در طراحی و تولید محصولات گفت: اگر بخواهیم وضعیت فعلی را با چند سال پیش مقایسه کنیم، خوشبختانه در حوزه پوششهای ایرانی اسلامی پیشرفتهایی صورت گرفته است و افراد بیشتری در این زمینه فعالیت میکنند. با این حال، واقعیت این است که هنوز هم گزینههای موجود برای پوششهای ایرانی اسلامی نسبت به پوششهای مد روز غربی یا خارجی بسیار محدودتر است.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان این حوزه اغلب کوچک هستند، مانند مجموعههایی مثل ما و تعدادشان کمتر است. مسئله اینجاست که وقتی جایگزینهای کافی وجود ندارد، چه کسی باید این خلأ را پر کند؟ طراحان و تولیدکنندگان باید وارد عمل شوند و با ارائه گزینههای بیشتر این مشکل را حل کنند.
این تولیدکننده محصولات حجاب گفت: به عنوان یک تولیدکننده، فکر میکنم مشکل عمده مربوط به ضعف قدرت تولیدی است. قدرت تولیدکنندگان در حوزه پوششهای ایرانی اسلامی، چه از نظر ظرفیت تولید و چه از نظر بازاریابی، به مراتب کمتر از تولیدکنندگانی است که در حوزه مد روز فعالیت میکنند.
وی افزود: البته دانش تولید وجود دارد، اما برای تولید نیاز به سرمایهگذاری اقتصادی و زیرساختهای مناسب نظیر کارگاهها است. با افزایش هزینهها و محدودیتهایی که وجود دارد، به ویژه برای تولیدکنندگان نوپا مانند ما که مدت زیادی نیست فعالیت خود را آغاز کردهایم، این چالشها بیشتر حس میشود. در مقابل، تولیدکنندگان قدیمیتر که در حوزه مد روز فعالیت دارند، قدرت و منابع بیشتری در اختیار دارند و همین تفاوت منجر به ضعف در رقابت میشود.
چرا کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از تولیدکنندگان محصولات حجاب حمایت نمیکند؟
حمیدیان گفت: مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان حمایت از پوششهای ایرانی اسلامی تصویب کرده است که بر اساس آن، پوششهایی همچون چادر به عنوان کالای فرهنگی شناخته میشوند. طبق این قانون، مالیات کالاهای فرهنگی مرتبط با پوششهای ایرانی اسلامی باید حذف شود. اگر این قانون به مرحله اجرا برسد، میتواند حمایت قابل توجهی برای تولیدکنندگان فعال در این حوزه فراهم کند. البته هرچند قانون تصویب شده است، اما هنوز فرایند اجرایی شدن آن نیازمند پیگیری و تلاش است.
وی ادامه داد: به عنوان تولیدکننده پوششهای ایرانی و اسلامی، وظیفه داریم موضوع را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم تا نظارتها در این زمینه تقویت شود و از سوءاستفادهها جلوگیری شود. همچنین اجرای این قانون بر عهده کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور است که باید اقدامات لازم را انجام دهد.
این تولیدکننده گفت: در مورد وضعیت بازار، به نظر میرسد هنوز جای کار زیادی وجود دارد. پوششهایی که در حال حاضر توسط بسیاری افراد ایرانی استفاده میشود، ممکن است فاقد مؤلفههای فرهنگ بومی باشد یا انتظارات مصرفکنندگان را به طور کامل برآورده نکند. دغدغه اصلی ما به عنوان تولیدکنندگانی که وارد این حوزه شدهایم، رفع این نقاط ضعف بوده است.
وی افزود: به همراه همسرم که طراح هستند، به دلیل مشاهده مشکلات موجود در جامعه و هزینههای بالای پوششهای اسلامی، تصمیم گرفتیم در این حوزه فعالیت کنیم. هدف ما ارائه محصولات بهتر و کمک به ارتقای مصرف پوشاک ایرانی اسلامی است که میتواند اثر مثبتی روی جامعه داشته باشد.
حمیدیان گفت: از همان سالهای نخست که شروع کردیم، تمرکز ما تماماً بر روی تولید پوشاک ایرانی - اسلامی بود و هیچگاه وارد حوزه دیگری نشدیم. حتی با اینکه میدانستیم شاید فعالیت در سایر زمینهها سود بیشتری داشته باشد، اما با نیتی که داشتیم به همین مسیر وارد شدیم و اکنون با لطف خدا یک تولیدکننده کوچک هستیم. در حوزه تولید محصولات حجاب، تمرکز ما بر طراحی پوششهایی است که هم وقار اسلامی را حفظ کنند و هم المانهای ایرانی در آنها لحاظ شده باشد. از ابتدا تلاش کردهایم تا محصولاتمان علاوه بر اینکه پوشیده باشند، بهطور واضح نشاندهنده فرهنگ ایرانی-اسلامی باشند.
وی ادامه داد: یکی از نکات قابل توجه در این سالها طراحی مانتوها و عباهای جلوبسته بوده است. متأسفانه، بسیاری از محصولات موجود در بازار جلو باز بوده و جزئیات مناسبی نظیر دکمه یا زیپ نداشتهاند. اما ما از آغاز تاکنون هیچگاه چنین طراحیهایی نداشتهایم. تمام تولیداتمان جلو بسته بودهاند تا حداقل معیارهای پوشش اسلامی را رعایت کنند.
متأثر از مد غربی نیستم
این تولیدکننده گفت: همسرم که خودشان طراح هستند، نقش مهمی در استفاده از المانهای ایرانی اسلامی داشتهاند و الگویی که بر اساس آن کار میکنیم، کاملاً متفاوت از مدهای غربی است. تاکنون حتی یک مورد طرح غیر اسلامی یا متأثر از مد غربی نداشتهایم. طراحیهای ما همیشه پوشیده، بلند و کاملاً سازگار با معیارهای ایرانی اسلامی بودهاند. قصد ما این بوده که در تولیداتمان بهطور مداوم این ارزشها را حفظ کنیم و الگوهایی ماندگار برای پوشش ایرانی-اسلامی ارائه دهیم.
حمیدیان گفت: در مورد ایجاد یک سبک لباس مشخص که نشاندهنده فرهنگ ایران باشد، مثل لباس هندی که بلافاصله ملیت آن را آشکار میکند، باید گفت این امکان وجود دارد، اما نیازمند تلاش مستمر تولیدکنندگان در زمینه طراحی و ارائه محصولات اصیل است. اگر پیوستگی و استمرار در این حوزه شکل بگیرد و نمادهایی ایرانی که در طرحهای لباس تجلی مییابد، به طور مستمر در بازار حضور داشته باشند، قطعاً در آینده میتوانیم به نقطهای برسیم که افراد با نگاه به لباس، ملیت صاحب آن را تشخیص دهند.
تولیدکننده محصولات حجاب گفت: امیدواریم که مسیر حرکت به سوی تولیدات ایرانی اسلامی نه فقط حفظ شود بلکه روزبهروز پررنگتر و قویتر ادامه یابد. هدف اصلی ما این است که نه تنها بخش مذهبی جامعه بلکه تمامی اقشار بتوانند از طراحیهای اسلامی بهرهمند شوند و این پوششها بهگونهای باشند که برای همگان جذابیت ایجاد کنند و استفاده از آنها فراگیر شود.
