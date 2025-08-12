سیدورف ایران را ترک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کلارنس سیدورف مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال، قرار است طی ۲۴ ساعت آینده ایران را ترک کند. سیدورف که پنج شنبه هفته گذشته وارد تهران شده بود، در بازی سوپرجام در ورزشگاه نقش جهان اصفهان حضور یافت.

طبق قول و قرارهایی که سیدورف به مدیران استقلال داده، قرار است او در هر ماه چند روز به تهران سفر کند تا جلسات حضوری با مدیران و سرمربی این تیم داشته باشد و در این مدت هم چند جلسه با ریکاردو ساپینتو برگزار کرده و درباره مسائل فنی و برنامه‌های تیم بحث و تبادل نظر داشته است.

حضور مشاور مدیرعامل در باشگاه استقلال با هدف بهبود شرایط فنی و مدیریتی تیم ادامه خواهد داشت و باشگاه امیدوار است با همکاری نزدیک‌تر، روند موفقیت‌های استقلال در فصل پیش رو افزایش یابد. در حالی که برخی از پیشکسوتان و هواداران استقلال از حضور سیدورف در این باشگاه گلایه دارند اما علی نظری جویباری مدیرعامل استقلال بارها از حضور وی در این باشگاه دفاع کرده است.