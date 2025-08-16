شرط موفقیت استقلال با مدیرعامل جدید؛ تراکتور نقاط ضعف را مشخص کرد!

بهروز پرورشخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، به ارزیابی عملکرد این تیم در دیدار سوپرجام مقابل تراکتور پرداخت و اظهار داشت: تا دقیقه ۸۰ مانند یک هوادار واقعی از پیروزی استقلال خوشحال بودم و امیدوار بودم که تیم بتواند جام قهرمانی را بالای سر ببرد، اما در آن لحظه دو اشتباه فردی از سوی بازیکنان ما رخ داد که نتیجه را تغییر داد. البته چنین اشتباهاتی برای هر بازیکنی ممکن است پیش بیاید، اما آنچه اهمیت دارد این است که یک تیم حرفهای باید بتواند حتی با وجود چنین اتفاقاتی، کنترل بازی را در دست بگیرد.
باشگاه نباید بهانه دست ساپینتو دهد
پیشکسوت تیم فوتبال استقلال با اشاره به اهمیت نقش سرمربی در انتخاب بازیکنان، افزود: یکی از نکاتی که همیشه بر آن تاکید دارم این است که زمانی که یک مربی به تیم آورده میشود، باید اختیار کامل در انتخاب بازیکنان داشته باشد. اگر باشگاه خودش اقدام به انتخاب بازیکنان کند، این موضوع بهانهای به دست مربی میدهد تا در صورت نگرفتن نتیجه، بگوید این نفرات انتخاب من نبودهاند. این مسئله به هیچ وجه حرفهای نیست و در باشگاههای بزرگ دنیا نیز چنین رویکردی وجود ندارد.
پرورشخواه ادامه داد: وقتی مربی جدیدی به تیم میآید، باید به او اختیار تام داده شود تا خودش فهرست بازیکنان مدنظرش را ارائه کند و باشگاه نیز با تمام توان برای جذب آنها اقدام کند. در غیر این صورت، مسئولیت مستقیم عملکرد تیم بر دوش سرمربی نخواهد بود و همواره بهانهجوییها ادامه پیدا میکند. اگر قرار است مربی کارنامهاش با نتایج تیم سنجیده شود، باید ابزار لازم را هم در اختیار داشته باشد.
تعویضهای ساپینتو به کار استقلال نیامد
وی با اشاره به شرایط بدنی بازیکنان استقلال در این مسابقه تصریح کرد: در نیمه اول شرایط بدنی تیم قابل قبول بود، اما از اواسط نیمه دوم افت محسوسی در توان جسمانی بازیکنان مشاهده شد. وقتی کل تیم از دقیقهای به بعد دیگر توانایی لازم را ندارد، این نشاندهنده وجود مشکل ساختاری در برنامهریزی بدنسازی و آمادگی جسمانی است. خط دفاعی استقلال در این بازی انسجام لازم را نداشت و تعویضهایی که انجام شد نیز نتوانست کمکی به تیم کند؛ چرا که برخی بازیکنان تازه به تیم اضافه شده بودند و از نظر بدنی آماده نبودند.
او با اشاره به عملکرد بازیکنان جدید، بهویژه داکنز نازون مهاجم خارجی استقلال، خاطرنشان کرد: این بازیکن تنها یک یا دو روز قبل از مسابقه به تیم ملحق شده بود و طبیعی است که در اولین بازی رسمی نتواند هماهنگی و آمادگی کامل داشته باشد. بدن او هنوز به شرایط ایدهآل نرسیده بود و به همین دلیل عملکرد درخشانی از او ندیدیم. برای یک مهاجم خارجی که با هدف کمک به خط حمله جذب شده، نیاز است که زمان بیشتری صرف تمرین و هماهنگی با سایر بازیکنان شود.
پرورشخواه تأکید کرد: در نیمه دوم نفرات آماده در ترکیب استقلال حضور نداشتند و این مسئله یکی از دلایل اصلی از دست رفتن نتیجه بود. فوتبال یک ورزش تیمی است و وقتی جایگزینهای آماده وجود نداشته باشند، افت عملکرد به کل ترکیب منتقل میشود و نتیجه نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد. در نهایت هم همین موضوع باعث شد که قهرمانی به تراکتور برسد.
استقلال نیاز به مدیر کاربلد دارد
این پیشکسوت استقلال همچنین درباره پذیرش استعفای علی نظری جویباری از سمت مدیرعاملی این باشگاه گفت: استعفای یک مدیر در شرایطی میتواند به کار تیم بیاید که فردی که جایگزین میشود، یک مدیر کاربلد، با تجربه و آشنا به فضای فوتبال باشد. در غیر این صورت، تغییر مدیریت صرفاً یک جابهجایی اسمی خواهد بود که هیچ دردی از استقلال دوا نمیکند. این تیم به یک بازسازی مدیریتی اساسی نیاز دارد تا بتواند با برنامهریزی اصولی و ساختارمند مسیر موفقیت را دنبال کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت در فوتبال حاصل هماهنگی میان مدیریت، کادر فنی و بازیکنان است. اگر هر یک از این بخشها دچار ضعف یا ناهماهنگی باشد، نتیجه نهایی تحت تأثیر قرار میگیرد. امیدوارم استقلال بتواند با تقویت ساختار مدیریتی و ایجاد ثبات در کادر فنی، روزهای بهتری را برای هوادارانش رقم بزند.
