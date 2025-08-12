اعلام قیمت انواع برنج خارجی وارداتی و برنج محلی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی ظهر سه شنبه در نشست تخصصی کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تخلفات قیمتی در بازار برنج، اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت خارج از نرخ مصوب تخلف است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

وی افزود: قیمت مصوب هر کیلو برنج هندی ۵۹,۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی ۶۶,۳۰۰ تومان تعیین شده است، اما متأسفانه در برخی مناطق، این محصولات با قیمت‌های بالاتر از ۷۰,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: طبق مصوبه دولت قیمت هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی هندی حداکثر ۵۹۸ هزار تومان و برنج پاکستانی ۶۶۳ هزار تومان تعیین شده تا از چند نرخی بودن برنج جلوگیری شود و هر کیلو برنج محلی ۱۷۰ هزار تومان است.

وی افزود: این امر نقض آشکار مقررات تنظیم بازار است و تعزیرات حکومتی در حال پیگیری موارد تخلف است.

لقمانی با اشاره به اقدامات اخیر تعزیرات بیان کرد: در یک ماه گذشته، ۲۰ پرونده تخلفات مربوط به برنج تشکیل شده که از این تعداد، ۱۱ پرونده منجر به صدور رأی شده و مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی برای واحدهای متخلف در نظر گرفته شده است.

وی با رد شایعات تغییر سیاست ارزی برای کالاهای اساسی، تصریح کرد: ارز ترجیحی برای واردات برنج و سایر کالاهای اساسی همچنان پابرجاست و هرگونه ادعای تغییر به ارز ترکیبی یا افزایش قیمت‌ها بر این اساس، تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استات بر لزوم نظارت مستقیم و حضور بازرسان در بازار تأکید کرد و گفت: بازرسان نباید فقط به گزارش‌های اداری اکتفا کنند، بلکه باید به صورت مستمر در بازار حضور یابند و از نزدیک روند قیمت‌گذاری و عرضه را رصد کنند.