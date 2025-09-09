تشکیل کارگروه تخصصی قیمت گذاری کالاها در بازار؛در برابرمردم شرمنده ایم

حمزه لقمانی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از بازار یاسوج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قیمت کالا در استان کهگیلویه و بویراحمد باید براساس نرخ استان فارس تعیین شود، گفت: بارها تأکید کردهام که استان فارس، استانی بسیار گسترده در بحث قیمتگذاری است،
من به شخصه با مقایسه قیمتهای استانمان با استانهای همجوار به شدت مخالفم
وی اولین قدم نظارت بر بازار را تشکیل یک کارگروه تخصصی برای قیمتگذاری عنوان کرد و ادامه داد: این کارگروه باید با در نظر گرفتن شرایط فعلی که در آن تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد، اقدام به تعیین نرخها بر اساس نرخ پایه و درصد سود مجاز کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سوالی مبنی بر بالا بودن قیمت مرغ در این استان هم اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، تأمین و توزیع این کالا است، اما تعزیرات حکومتی به منظور ایجاد سهولت و جلوگیری از ضرر مردم، این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
وی بیان کرد: قیمت مرغ از جمله موضوعات مبتلابه استان است که در کارگروه مربوطه مطرح شد تا حداقل نظم مشخصی به بازار داده شود و مردم متضرر نشوند.
نوسانات قیمتی در برههای از زمان رخ میدهد
لقمانی با اشاره به اینکه این نوسان قیمتی در برهههای خاص زمانی رخ میدهد، تاکید کرد: اگر ما در این مقطع زمانی خاص، قیمتهای مشخص و ثابتی را اعلام کنیم، این نوسانات کاهش یافته و حداقل اعتماد مردم به بازار و مسئولین بازمیگردد.
وی ابراز کرد: عقیده شخصی من این است که متأسفانه به دلیل عدم تطابق بین میزان تولید و مصرف، با افزایش قیمتها مواجه هستیم که امیدوارم به زودی تعادل لازم حاصل شده و قیمتها کاهشی شود.
مدیرکل تعیزات حکونتی کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این سوال که قیمت مرغ در استان فارس ۱۵۰ هزار تومان است به همین دلیل قیمت ۱۴۰ هزار تومانی کهگیلویه و بویراحمد به صرفه است، گفت: در خصوص قیمت مرغ هم با استان فارس قابل مقایسه نیستیم، سهمیه مرغی که ما دریافت میکنیم، کاملاً مشخص و از طریق بازرگانان خاصی تأمین میشود، اما در استان فارس، متأسفانه دلالان وارد شده و مستقیماً به کشتارگاهها وصل هستند.
وی گفت: این دلالان مرغ را تأمین و دلالی که باعث ایجاد نوسان در قیمت میشود که این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست.
لقمانی گفت: همه ما باید در قبال این مسائل پاسخ گو باشیم، شکی نیست که باید به این اوضاع سر و سامان دهیم. گرچه در حال حاضر واقعاً در برابر مردم شرمنده هستیم.
