4 مامور FBI در انفجار اسلام آباد زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، یک مقام حقوقی آمریکا گفت : این چهار مامورمجروح شده عبارتند از یک وابسته حقوقی، مشاور وابسته حقوقی و یک ناظر این سازمان؛ عنوان شغلی مامور چهارم مشخص نشده است.

به گفته این مقام، هیچ یک از جراحات وارده بر این ماموران تهدید کننده زندگی آنها نیست ، اما یکی از ماموران برای انجام عمل جراحی به لندن منتقل شد.

انفجار در رستوران ایتالیایی "لونا کاپریس" در مرکز اسلام آباد- پایتخت پاکستان- عصر شنبه 25 اسفند ماه رخ داد که تعدادی از افراد حاضر در این محل به شدت زخمی شدند.



