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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

4 مامور FBI در انفجار اسلام آباد زخمی شدند

4 مامور FBI در انفجار اسلام آباد زخمی شدند

مقامهای آمریکایی روز گذشته اعلام کردند که در انفجار بمب در رستوران ایتالیایی در اسلام آباد پاکستان، 12 نفر از جمله چهار مامور اف بی آی( پلیس فدرال آمریکا) زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، یک مقام حقوقی آمریکا گفت : این چهار مامورمجروح شده عبارتند از  یک وابسته حقوقی، مشاور وابسته حقوقی و یک ناظر این سازمان؛ عنوان شغلی مامور چهارم مشخص نشده است.

به گفته این مقام، هیچ یک از جراحات وارده بر این ماموران تهدید کننده زندگی آنها نیست ، اما یکی از ماموران برای انجام عمل جراحی به لندن منتقل شد.

انفجار در رستوران ایتالیایی "لونا کاپریس" در مرکز اسلام آباد- پایتخت پاکستان- عصر شنبه 25 اسفند ماه رخ داد که تعدادی از افراد حاضر در این محل به شدت زخمی شدند.

 

 

کد مطلب 655862

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