اقدام ضد صهیونیستی اتحادیه کارگران بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تداوم خشم اروپا از رژیم صهیونیستی خبر دادند.
در تازه ترین حرکت، اتحادیه ملی کارگران بلژیک در بیانیهای از کارکنان فرودگاه بروکسل خواست تا در همکاری با پروازهای منتهی به تلآویو مشارکت نکنند.
این اتحادیه تأکید کرد که از اکتبر ۲۰۲۳، مردم غزه و کرانه باختری با نسلکشی گسترده و نقض قوانین بینالمللی مواجه بودهاند.
اتحادیه ملی کارگران بلژیک همچنین حمایت کامل خود را از کارگرانی اعلام کرد که از هرگونه مشارکت در عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی خودداری میکنند.
گفتنی است که نتایج نظرسنجی مرکز «یوگوف» نشان میدهد که حمایت مردمی رژیم صهیونیستی در اروپا در سایه استمرار نسل کشی این رژیم در نوار غزه به پایینترین حد خود رسیده است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، کمتر از یک پنجم شرکت کنندگان در نظرسنجی از ۶ کشور اروپایی دیدگاه مثبت نسبت به رژیم صهیونیستی دارند که این نسبت بین ۱۳ تا ۲۱ درصد است و بین ۶۳ تا ۷۰ درصد از آنها دیدگاههای منفی نسبت به رژیم صهیونیستی دارند.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان میدهد که میزان تأیید رژیم صهیونیستی در آلمان به عدد منفی ۴۴، در فرانسه به عدد منفی ۴۸ و دانمارک به منفی ۵۴ رسیده که کمترین میزان از سال ۲۰۱۶ تاکنون است.
میزان تأیید رژیم صهیونیستی در ایتالیا به منفی ۵۲ و در اسپانیا به منفی ۵۵ رسیده که کمترین حد از سال ۲۰۲۱ تاکنون به شمار میرود. در انگلیس نیز تأیید رژیم صهیونیستی به یکی از کمترین حدود خود رسیده و عدد منفی ۴۶ را نشان میدهد. این رقم در اواخر سال گذشته میلادی از این مقدار نیز کمتر بوده و رقم منفی ۴۹ را نشان میداد.
علامت منفی در این اعداد نشان دهنده این است که دیدگاه منفی شهروندان رژیم صهیونیستی بیش از دیدگاه مثبت آنها است.
شهروندان اروپایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا رژیم صهیونیستی در اعزام نیروهای خود به غزه حق دارد، پاسخهای قاطعی دادند. در ایتالیا تنها ۶ درصد به این سوال پاسخ مثبت دادند. این آمار در فرانسه ۱۶ درصد و در انگلیس ۱۲ درصد بود.
مردم اروپا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در قربانی کردن مردم غزه مبالغه کرده و تعداد زیادی از آنها را به خاک و خون کشیده است، موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند. آمار موافقت مردم با این گزینه در آلمان ۴۰ درصد، در انگلیس ۳۸ درصد و در ایتالیا ۲۹ درصد بود.
