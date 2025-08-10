به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صدها هزار نفر در سراسر جهان به نسل‌کشی مردم مظلوم در غزه از سوی نظامیان اشغالگر صهیونیست اعتراض کرده و با برگزاری تجمعات اعتراض آمیز و راهپیمایی، جنایت‌های این رژیم را محکوم کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، صدها هزار تظاهرکننده در شهرهای مختلف جهان در همبستگی با فلسطینیان غزه، راهپیمایی و تجمع برگزار کرده‌اند و خواستار پایان حملات صهیونیست‌ها به این منطقه محاصره‌شده و بمباران‌شده شده‌اند؛ این در حالیست که گرسنگی تحمیلی اشغالگران قدس تمام جمعیت غزه را فرا گرفته است.

هزاران فعال حامی فلسطین در محکومیت ادامه گرسنگی و نسل‌کشی در غزه، در میدان پارلمان لندن تظاهرات کردند.

گزارش میدانی خبرنگار الجزیره از تظاهرات ده‌ها هزار انگلیسی در محکومیت جنگ صهیونیست‌ها علیه غزه حکایت دارد.

یکی از تظاهرکنندگان در این خصوص می‌گوید: این یک وضعیت هولناک است، این سومین راهپیمایی است که در آن شرکت می‌کنم و شاید تفاوت کمی ایجاد کند، چه کسی می‌داند؟ اما نمی‌توانم بنشینم و این وحشی‌گری را در سال ۲۰۲۵ تماشا کنم.

در لندن، پلیس متروپولیتن اعلام کرد که بیش از ۴۶۶ نفر را در اعتراض به تصمیم دولت انگلیس مبنی بر ممنوعیت فعالیت گروه «اقدام فلسطین» بازداشت کرده است.

از سوی دیگر، تظاهرات گسترده‌ای نیز در پایتخت کشور نروژ در حمایت از غزه و مخالفت با نسل کشی و گرسنگی اشغالگران علیه مردم مظلوم این منطقه برگزار شد.

همچنین تظاهرات گسترده‌ای در شهر طنجه مراکش در حمایت از غزه و محکومیت گرسنگی دادن به مردم فلسطین از سوی صهیونیست‌های اشغالگر برگزار شد.

در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک به منظور حمایت از غزه و محکومیت جنگ نسل کشی و گرسنگی اشغالگران علیه مردم این منطقه تجمع اعتراضی برگزار شد.

شهر مصراته کشور لیبی هم شاهد تجمع همبستگی با غزه بود.