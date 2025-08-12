میانگین سالمندی در شمیرانات دو برابر میانگین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی، بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها در توسعه شمیرانات گفت: خبرنگاری که رسالت خود را بر پایه صداقت، تقوا و عدالت‌خواهی قرار دهد، می‌تواند پل ارتباطی مؤثر میان مردم و مسئولان باشد.

توکلی‌کجانی در ادامه اظهار داشت: دعوت از اصحاب رسانه به این جلسه نشانه آن است که دغدغه‌مندی و تعلق خاطر به محل زندگی و شهرستان شمیرانات در میان فعالان رسانه‌ای وجود دارد و این ظرفیت باید در مسیر توسعه منطقه به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه رسانه افزود: کار رسانه‌ای و خبرنگاری برای من غریبه نیست؛ از اواخر دهه ۷۰ با انتشار یک نشریه محلی فعالیت خود را آغاز کردم و همواره بر مطالبه‌گری اخلاق‌مدار و هدفمند تأکید داشته‌ام.

توکلی‌کجانی با بیان اینکه شمیرانات را شهرستانی برخوردار می‌دانند، خاطرنشان کرد: هرچند این منطقه از نظر جغرافیایی و اقلیمی ظرفیت‌های بالایی دارد، اما در بسیاری از حوزه‌ها از جمله زیرساخت‌های آب، برق، گاز، فاضلاب، راه‌های روستایی و خدمات شهری با چالش‌های جدی مواجه است که نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر است.

وی با اشاره به جلسات متعدد در حوزه مدیریت منابع آب و برق گفت: گاهی به دلیل ناترازی و شرایط اقلیمی ناچار به کاهش فشار آب یا مدیریت مصرف برق می‌شویم تا از آسیب به شبکه جلوگیری شود، اما این تصمیمات با هدف کاهش نارضایتی مردم و حفظ پایداری خدمات اتخاذ می‌شود.

فرماندار شمیرانات از آغاز بازدیدهای میدانی در روستاهای شهرستان خبر داد و افزود: در این بازدیدها مشکلات هر روستا به‌صورت دقیق ثبت و در قالب سند توسعه روستایی تدوین می‌شود تا حتی مدیران آینده بتوانند بر اساس این اطلاعات، مسائل را پیگیری و حل کنند.

وی گفت: برخی روستاها بیش از دو دهه است که طرح هادی آنها به‌روز نشده و با پیگیری در نهاد ریاست‌جمهوری و سایر مراجع تلاش می‌کنیم این روند تسریع شود تا ظرفیت‌سازی لازم برای توسعه گردشگری و ایجاد صنایع تبدیلی و های‌تک در حوزه باغداری فراهم شود.

توکلی‌کجانی با تاکید بر مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها در انتشار اخبار اظهار داشت: انتشار اخبار غیرمستند می‌تواند آرامش جامعه را خدشه‌دار کند و حتی به حیثیت افراد و خانواده‌ها آسیب بزند. خبرنگاران باید در کنار نقد منصفانه، با دقت و استناد به منابع معتبر، دغدغه‌های مردم را کاهش دهند نه افزایش.

وی ادامه داد: قلم‌زدن با اهداف شخصی یا سیاسی، مانند کسب مسئولیت یا موقعیت، با رسالت خبرنگاری مغایرت دارد و نباید در روند مطالبه‌گری تأثیر بگذارد.

فرماندار شمیرانات با اشاره به هویت تاریخی و فرهنگی منطقه گفت: نباید اجازه داد اصالت و فرهنگ بومی شمیرانات به دلیل برخی اقدامات نادرست یا تغییر کاربری‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد. بسیاری از رویدادها و فعالیت‌های مثبت در شمیرانات شایسته اطلاع‌رسانی و برجسته‌سازی توسط رسانه‌هاست.

وی با بیان اینکه میانگین سالمندی در شمیرانات دو برابر میانگین کشور است، افزود: این موضوع لزوم توجه ویژه به خدمات‌رسانی به سالمندان و ارتقای زیرساخت‌های منطقه را دوچندان می‌کند.

توکلی‌کجانی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی در دست اجرا، گفت: ایجاد پست دوم برق با همکاری استان البرز، ارتقای توان انتظامی شهرستان، و اجرای طرح‌های جامع آبرسانی از جمله اولویت‌های در حال پیگیری است.

وی در پایان با اشاره به سیاست‌های دولت در تحقق عدالت و وفاق ملی خاطرنشان کرد: با همدلی و همراهی مردم و مطالبه‌گری مسئولانه خبرنگاران، می‌توان بسیاری از مشکلات شهرستان را برطرف و مسیر توسعه را هموار کرد.