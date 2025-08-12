سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط بارندگی، ضریب اصطکاک سطح راه با لاستیک خودرو کاهش یافته و احتمال بروز پدیده لغزش و از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه افزایش مییابد. در چنین وضعیتی، لازم است رانندگان با سرعت مطمئنه تردد کرده و از هرگونه ترمز ناگهانی یا مانورهای سریع اجتناب کنید.
وی افزود: استفاده از چراغهای جلو و عقب برای افزایش دید، حفظ فاصله طولی ایمن، رعایت دقیق علائم هشداردهنده مسیر و اجتناب از سبقتهای پرخطر، از مهمترین اقداماتی است که میتواند ضریب ایمنی سفر را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
رئیس پلیس راه استان تأکید کرد: استفاده از لاستیک استاندارد، اطمینان از سلامت برفپاککن خودرو و رعایت سرعت مطمئنه در زمان آبگرفتگی سطح معابر، بهویژه برای پیشگیری از وقوع پدیده آبسواری (هیدروپلنینگ)، ضروری است.
وی در پایان بر ضرورت پایش مستمر وضعیت جوی و ترافیکی مسیر پیش از آغاز سفر تأکید کرد و خاطرنشان کرد: برنامهریزی صحیح و رعایت اصول ایمنی، نقش تعیینکنندهای در کاهش آمار سوانح جادهای در شرایط بارندگی دارد.
سرهنگ عبادی همچنین با اشاره به وضعیت ترافیکی جادهها اظهار کرد: محور کندوان از ساعت ۱۸ برای تخلیه بار ترافیکی یکطرفه میشود.
