اورژانس هوایی سنندج ناجی جان کودک ۴ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک هدائی، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان گفت: همزمان با روز ملی اورژانس، بالگرد اورژانس هوایی سنندج پیش از ظهر چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ مأموریت حیاتی دیگری را با موفقیت به پایان رساند.
وی با اعلام این خبر گفت: در پی درخواست فوری بیمارستان رازی بانه، کودک چهار سالهای که با کاهش سطح هوشیاری و دیسترس تنفسی روبهرو بود، توسط تیم اورژانس هوایی به مرکز درمانی بعثت سنندج منتقل شد.
به گفته رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان، این پرواز در کوتاهترین زمان ممکن انجام گرفت و مسیر زمینی بانه که حدود چهار ساعت به طول میانجامد، به صورت هوایی تنها در ۴۵ دقیقه طی شد.
وی افزود: این عملیات، سی و نهمین مأموریت اورژانس هوایی کردستان در سال جاری و ششصد و بیستمین مأموریت از ابتدای راهاندازی این پایگاه تاکنون است که با تلاش کادر پرواز و کارشناس اورژانس با موفقیت انجام شد.
