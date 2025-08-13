  1. بین الملل
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

نبیه بری: شانتاژ رسانه‌ای علیه سفر لاریجانی بر اساس برنامه خارجی است

رئیس پارلمان لبنان جنجال در مورد سفر علی لاریجانی به لبنان را بخشی از دستور العمل لابی‌های خارجی در عرصه لبنان دانست و گفت که ایران کشوری دوست برای لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار لبنان، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان این کشور تأکید کرد که آنچه لازم است، خویشتن‌داری و تمرکز بر مقابله با اسرائیل و طرح‌های آن است که تمام لبنان را هدف قرار داده است.

بری شانتاژ رسانه‌ای پیرامون سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را کم‌اهمیت دانست و گفت: برادران، عجله نکنید. ایران کشوری دوست برای لبنان است و با توجه به جایگاه فعال خود در منطقه، همین‌طور خواهد ماند.

وی افزود: حزب‌الله از بین نرفته است و با وجود تمام اتفاقاتی که با آن مواجه شده، همچنان یکی از بزرگترین احزاب در لبنان باقی خواهد ماند."

رئیس پارلمان لبنان «هجمه رسانه ای» به علی لاریجانی و سفر او به لبنان را بر اساس دستور العمل خارجی دانست که توسط لابی فعال در لبنان هدایت می‌شود و این موضوع را عجیب ندانست.

وی افزود: اگر معترضان می‌توانند از ورود او جلوگیری کنند، بگذارید این کار را بکنند. و اگر اعتراضی به اظهارات ایران بر اساس اینکه به حاکمیت لبنان لطمه می‌زند وجود دارد، ما خواستار بررسی دقیق اظهارات مقامات آمریکایی و دیگران در این خصوص هستیم.

بری ضمن تکذیب موافقت خود با پیش‌نویس قطعنامه دولت در مورد انحصار سلاح در اختیار دولت، ابراز داشت: تمام آنچه من خواستم، به تعویق انداختن اولین جلسه دولت از سه‌شنبه به پنج‌شنبه بود، ولی آنها مخالفت کردند.

کد خبر 6559608

