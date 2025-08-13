به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار لبنان، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان این کشور تأکید کرد که آنچه لازم است، خویشتنداری و تمرکز بر مقابله با اسرائیل و طرحهای آن است که تمام لبنان را هدف قرار داده است.
بری شانتاژ رسانهای پیرامون سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را کماهمیت دانست و گفت: برادران، عجله نکنید. ایران کشوری دوست برای لبنان است و با توجه به جایگاه فعال خود در منطقه، همینطور خواهد ماند.
وی افزود: حزبالله از بین نرفته است و با وجود تمام اتفاقاتی که با آن مواجه شده، همچنان یکی از بزرگترین احزاب در لبنان باقی خواهد ماند."
رئیس پارلمان لبنان «هجمه رسانه ای» به علی لاریجانی و سفر او به لبنان را بر اساس دستور العمل خارجی دانست که توسط لابی فعال در لبنان هدایت میشود و این موضوع را عجیب ندانست.
وی افزود: اگر معترضان میتوانند از ورود او جلوگیری کنند، بگذارید این کار را بکنند. و اگر اعتراضی به اظهارات ایران بر اساس اینکه به حاکمیت لبنان لطمه میزند وجود دارد، ما خواستار بررسی دقیق اظهارات مقامات آمریکایی و دیگران در این خصوص هستیم.
بری ضمن تکذیب موافقت خود با پیشنویس قطعنامه دولت در مورد انحصار سلاح در اختیار دولت، ابراز داشت: تمام آنچه من خواستم، به تعویق انداختن اولین جلسه دولت از سهشنبه به پنجشنبه بود، ولی آنها مخالفت کردند.
