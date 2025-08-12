به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که دیدار پوتین و ترامپ (رؤسای جمهور روسیه و آمریکا) ۱۵ آگوست (جمعه هفته جاری) در «انکوریج» واقع در آلاسکا برگزار خواهد شد.

به گزارش الجزیره، سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: ترامپ امیدوار است برای پایان دادن به جنگ، نشست سه جانبه‌ای را با اوکراین و روسیه برگزار کند. رئیس جمهور ترامپ متعهد به پایان دادن به درگیری میان روسیه و اوکراین است و ما با رئیس جمهور زلنسکی و شرکای اروپایی مان نیز در تعامل هستیم.

کارولین لویت گفت: ترامپ ممکن است در آینده سفری به روسیه داشته باشد.