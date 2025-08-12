  1. بین الملل
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

کاخ سفید: «ترامپ» و «پوتین» جمعه در «انکوریج» دیدار می‌کنند

کاخ سفید: «ترامپ» و «پوتین» جمعه در «انکوریج» دیدار می‌کنند

سخنگوی کاخ سفید از دیدار روز جمعه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در «انکوریج» واقع در آلاسکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که دیدار پوتین و ترامپ (رؤسای جمهور روسیه و آمریکا) ۱۵ آگوست (جمعه هفته جاری) در «انکوریج» واقع در آلاسکا برگزار خواهد شد.

به گزارش الجزیره، سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: ترامپ امیدوار است برای پایان دادن به جنگ، نشست سه جانبه‌ای را با اوکراین و روسیه برگزار کند. رئیس جمهور ترامپ متعهد به پایان دادن به درگیری میان روسیه و اوکراین است و ما با رئیس جمهور زلنسکی و شرکای اروپایی مان نیز در تعامل هستیم.

کارولین لویت گفت: ترامپ ممکن است در آینده سفری به روسیه داشته باشد.

