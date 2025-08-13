به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌گوید که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در طول جنگ، با مردم این کشور جنگیده است نه با روسیه!

زاخارووا در واکنش به خودداری کی‌یف از پذیرفتن یک هزار اسیر جنگی به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا، گفت: زلنسکی با روسیه نمی‌جنگد. زلنسکی با مردم اوکراین در نبرد است. و مامور شده است تا ملت اوکراین را نابود کند و زیر پرچم ملی‌گرایی و یک هویت ملی خاص این کار را انجام دهد و کشور اوکراین را حذف کند.

وی با اشاره به سکوت کی‌یف درباره خودداری اوکراین درباره یک هزار اسیر جنگی، افزود: کی‌یف به شهروندان اوکراینی نیازی ندارد؛ خواه زنده، خواه مرده!

ولادیمیر مدینسکی، مشاور ریاست جمهوری و رئیس هیئت روسیه در مذاکرات با اوکراین گفت که کی‌یف از پذیرفتن یک هزار اسیر جنگی خودداری و اضافه کرد که این اقدام مرحله دوم توافق تبادل اسرا را پیچیده کرده و آغاز مرحله سوم را نیز به تاخیر انداخته است.