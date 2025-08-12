  1. بین الملل
واشنگتن: نشست ترامپ و پوتین برای امتیازدهی نیست

وزیر امور خارجه آمریکا گفت که نشست رئیس‌جمهور این کشور و همتای روسی او برای امتیاز دهی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا گفت که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور و ولادیمیر پوتین همتای روسی او تاکنون ۳ یا ۴ بار تلفنی صحبت کرده‌اند، اما این گفت‌وگوی تلفنی نتیجه‌ای نداشته و واشنگتن به آنچه که میخواسته نرسیده است.

وی افزود: نشست ترامپ و پوتین به منزله دادن امتیاز نیست، بلکه این نشست در راستای مشخص شدن امور و تصمیم‌گیری است.

«کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که دیدار پوتین و ترامپ (رؤسای جمهور روسیه و آمریکا) ۱۵ آگوست (جمعه هفته جاری) در «انکوریج» واقع در آلاسکا برگزار خواهد شد.

سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: ترامپ امیدوار است برای پایان دادن به جنگ، نشست سه جانبه‌ای را با اوکراین و روسیه برگزار کند. رئیس جمهور ترامپ متعهد به پایان دادن به درگیری میان روسیه و اوکراین است و ما با رئیس جمهور زلنسکی و شرکای اروپایی‌مان نیز در تعامل هستیم.

کارولین لویت گفت: ترامپ ممکن است در آینده سفری به روسیه داشته باشد.

