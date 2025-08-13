محل «دقیق» دیدار پوتین و ترامپ مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از منابع کاخ سفید اعلام کرد که دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، به‌ترتیب رئیس جمهور روسیه و آمریکا در پایگاه مشترک نیروی هوایی و تاسیسات ارتش آمریکا در آلاسکا برگزار خواهد شد.

به گفته سی‌ان‌ان، واشنگتن برای تعیین محل این دیدار مهم با چالشی جدی روبه‌رو بود. اوج فصل گردشگری بدین معناست که عملاً هیچ مکان عمومی برای میزبانی موجود نیست و پس از بررسی گزینه‌ها در جونو، انکوریج و فربنکس، سازمان‌دهندگان در نهایت به این نتیجه رسیدند که تنها انکوریج دارای زیرساخت موردنیاز است.

این منابع همچنین گفته‌اند که کاخ سفید امیدوار بود تا از برگزاری این نشست در پایگاهی نظامی متعلق به آمریکا پرهیز کند اما پایگاه مشترک «المندورف-ریچاردسون» د نهایت خود را به عنوان تنها موقعیتی معرفی کرد که همه الزامات را برآورده می‌کند.

ترامپ هشتم آگوست اعلام کرد که ۱۵ آگوست در آلاسکا با پوتین دیدار خواهد کرد. در ادامه، یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه تایید کرد که این دیدار در تاریخ مذکور با تمرکز بر رایزنی درباره گزینه‌های دستیابی به توافق صلح پایدار در جنگ اوکراین برگزار خواهد شد.