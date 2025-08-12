مسکو: اوکراین به دنبال اخلال در دیدار پوتین و ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد که از کانالهای مختلف اطلاعاتی به دست آورده است که بیانگر آماده شدن اوکراین برای انجام اقدامات تحریک آمیز با هدف بر هم زدن مذاکرات ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا است.
وزارت دفاع روسیه افزود: برای تحقق این هدف گروهی از روزنامهنگاران خارجی روز دوشنبه، ۱۱ آگوست، به بهانه تهیه مجموعه گزارشها درباره ساکنان شهرهای اوکراین در خط مقدم با خودروهای سرویس امنیتی اوکراین به شهر «چوگوف» در استان «خارکیف» منتقل شدند.
وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که اوکراین قصد دارد قبل از دیدار روز جمعه پوتین و ترامپ، یک حمله تحریک آمیز با استفاده از پهپادها و موشکها به یکی از مناطق مسکونی پرجمعیت با تلفات غیرنظامی زیاد انجام دهد و باید بلافاصاله این حمله توسط روزنامه نگاران غربی که به آنجا آورده شدهاند؛ بازتاب داده شود.
وزارت دفاع روسیه افزود که هدف اوکراین از چنین اقدامی این است که مسکو را مسئول تلفات غیرنظامی بداند و با ایجاد این بستر منفی رسانهای در آستانه دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در همکاری پوتین و ترامپ خلل ایجاد کند.
«کارولین لویت»، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که دیدار پوتین و ترامپ (رؤسای جمهور روسیه و آمریکا) ۱۵ آگوست (جمعه هفته جاری) در «انکوریج» واقع در آلاسکا برگزار خواهد شد.
سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: ترامپ امیدوار است برای پایان دادن به جنگ، نشست سه جانبهای را با اوکراین و روسیه برگزار کند. رئیس جمهور ترامپ متعهد به پایان دادن به درگیری میان روسیه و اوکراین است و ما با رئیس جمهور زلنسکی و شرکای اروپاییمان نیز در تعامل هستیم.
کارولین لویت گفت: ترامپ ممکن است در آینده سفری به روسیه داشته باشد.
