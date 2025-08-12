اعزام بیمار دچار التهاب مغزی با بالگرد از خارگ

محمدرضا دشتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام فوری یک بیمار مرد به وسیله بالگرد شرکت نفت فلات قاره ایران خبر داد.

دشتی‌زاده گفت: امشب، با هماهنگی سریع واحدهای عملیاتی، یک بیمار مرد که دچار التهاب مغزی شده بود، از محل عملیات دریایی به بیمارستان انتقال یافت.

وی با قدردانی از تلاش همه عوامل در این عملیات افزود: «از همکاری و پشتیبانی مدیران شرکت نفت فلات قاره، تیم پزشکی و کادر درمان بیمارستان صنعت نفت، و همچنین پرسنل پرتلاش فرودگاه شهدای خارگ که در این شرایط حساس همراهی کامل داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.