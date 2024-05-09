بیمار خارگی با بالگرد عملیاتی به مرکز استان بوشهر اعزام شد

حسین احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز و برابر اطلاعات دریافتی از بیمارستان خلیج فارس خارگ، نیاز به اعزام یک بیمار آقا با علائم مشکوک به هماتوم ناحیه طحال به مدیریت عملیات عمومی خارگ اعلام شد.

وی افزود: باهم افزایی و همگرایی مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران یک فروند بالگرد عملیاتی توسط شرکت نفت فلات قاره خارگ در اختیار تیم اعزام بیمار قرار گرفت.

مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: این بیمار به اضافه ۲ همراه طبی درمان به مرکز شهرستان اعزام شد.

احمدی خاطرنشان کرد: از درایت و حس مسئولیت پذیری خلبانان شرکت نفت فلات قاره و پرسنل فرودگاه شهدای خارگ که در این شرایط اورژانسی در کنار تیم اعزام حضور داشتند کمال تشکر و قدردانی را داریم.