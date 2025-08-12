کانون بازنشستگان کمیته امداد استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر سه شنبه شب در این مراسم از تلاش‌های امداد گران و همچنین همراهی و صبر و شکیبایی خانواده‌های آنان در عرصه خدمت رسانی به محرومین طی سالیان متمادی تشکر و قدردانی کرد و افزود: بازنشستگان عزیز میراث گران بهای این نهاد هستند و عملکرد افتخار آمیز کمیته امداد امام خمینی (ره) به واسطه همت و تلاش این عزیزان است.

فرید محبی، در ادامه از استقلال فضای کانون بازنشستگان خبر داد و اعلام کرد: این کانون اکنون دارای محلی مستقل برای فعالیت‌های خود است.

وی در ادامه به برون‌سپاری فعالیت‌های کانون اشاره کرد و گفت: کمیته امداد درصدد است با استفاده از ظرفیت‌های مجتمع اقتصادی بخشی از فعالیت‌های کانون بازنشستگان برون سپاری شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر همچنین از همکاری با کانون بازنشستگان در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خبر داد و افزود: برگزاری اردوهای مشترک برای پرسنل شاغل و بازنشسته در صورت تأمین منابع مالی از دیگر طرح‌های پیش‌بینی‌شده است.

محبی خاطر نشان کرد: این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات رسانی به جامعه بازنشستگان و تقویت تعامل بین نسل‌های مختلف کارکنان کمیته امداد انجام شده است.

وی بیان کرد: تعداد ۲۶۵ نفر عضو کانون بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان بوشهر هستند که از مزایا بهره مند می‌شوند.