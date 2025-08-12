به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، روزنامه‌های بلژیکی خبر شهادت «أنس الشریف»، خبرنگار شبکه خبری الجزیره و رفقایش در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی را تیتر اول خود قرار دادند.

یکشنبه شب گذشته در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به چادر خبرنگاران در مقابل دروازه اصلی مجتمع پزشکی الشفا در شهر غزه، «أنس الشریف» و «محمد قریقع» دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره «ابراهیم ظاهر» (تصویربردار)، «مؤمن علیوه» (تصویربردار)، «محمد نوفل» (دستیار تصویر بردار) و «محمد الخالدی» به شهادت رسیدند.

پس از ۷ اکتبر باریکه ۳۶۵ کیلومتری غزه به یکی از خطرناک‌ترین مکان‌های جهان برای پوشش رسانه‌ای تبدیل شد.

خبرنگاران به عنوان یک فلسطینی ساکن غزه و شاغل در حرفه‌ای خطرناک، در خونین‌ترین دوره به سر می‌برند.

پوشش اخبار و درگیری به دلیل قطعی اینترنت و برق، برای آن‌ها به چالش بزرگی تبدیل شده است و در نهایت به شیوه‌ای سیستماتیک به صورت عمدی از سوی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار می‌گیرند تا واقعیت جنایات پاکسازی قومی اشغالگران صهیونیستی توسط اصحاب رسانه منتشر نشود.

از آغاز جنگ علیه غزه در ۲۲ ماه گذشته، ۲۳۵ خبرنگار و فعال رسانه‌ای در غزه، کرانه باختری و قدس به شهادت رسیده‌اند.