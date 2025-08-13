۶۲۰ تخت درمقابل ۶ هزار نیاز؛۲دهه رکود توسعه درمان تامین اجتماعی اصفهان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-کوروش دیباج: حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی در استان اصفهان با چالش‌ها و ظرفیت‌های متعددی روبرو است که بر کیفیت و دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات سلامت تأثیر مستقیم دارد.

کمبود تخت‌های بیمارستانی، نابرابری در توزیع تخصص‌های پزشکی، مشکلات جذب نیروی پرستار، محدودیت در خدمات دندانپزشکی و تأخیر در توسعه زیرساخت‌های درمانی، مهم‌ترین دغدغه‌های این بخش به شمار می‌رود. به‌رغم وجود جمعیت قابل توجه بیمه‌شدگان و افزایش روزافزون نیاز به خدمات درمانی، توسعه مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان به کندی پیش می‌رود و پروژه‌های کلان درمانی با تأخیر مواجه شده‌اند. در این میان، نقش پیگیری‌های مدیریتی و حمایت‌های نهادهای مختلف، از جمله نمایندگان مجلس و خیرین، اهمیت فراوانی دارد.

به همین مناسبت و همچنین روز خبرنگار، علی ترک، سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر اصفهان، گفت‌وگویی تخصصی و تفصیلی درباره وضعیت و چالش‌های حوزه درمان تأمین اجتماعی در استان انجام داد که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.

ابتدا درباره وضعیت مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی استان اصفهان و تعداد تخت‌های فعال بفرمائید. آیا این ظرفیت متناسب با جمعیت بیمه‌شدگان استان است؟

در استان اصفهان حدود ۶۲۰ تخت فعال بیمارستانی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی داریم. این در حالی است که بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، با جمعیت بیمه‌شدگان استان باید حدود ۶ هزار تخت فعال داشته باشیم. یعنی ما حدود ۱۰ درصد از نیاز واقعی تخت بیمارستانی را تأمین می‌کنیم که فاصله قابل توجهی است.

این رقم حدود یک دهم میانگین کشوری است و استان اصفهان نسبت به میانگین کشور در این حوزه عقب‌تر است. در شهر اصفهان شاید کمی بهتر باشد اما باز هم نسبت به استانداردهای کشوری فاصله داریم. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه حوزه بستری در تأمین اجتماعی استان اصفهان در دو دهه گذشته تقریباً ثابت مانده است.

پروژه‌های جدیدی مانند بیمارستان جایگزین شریعتی که در منطقه شهید کشوری قرار دارد، چه وضعیتی دارند؟

بیمارستان جایگزین شریعتی پروژه مهمی با ظرفیت ۵۷۵ تخت است که زمین آن مشخص شده و کلنگ زنی هم انجام شده است، اما متأسفانه به دلایلی این پروژه در وضعیت مکث و وقفه قرار دارد و هنوز استارت جدی برای اجرای آن زده نشده است.

امیدواریم با تلاش‌های دوستان در سال‌های آینده شاهد آغاز فعالیت جدی آن باشیم. همچنین چند درمانگاه جدید در حال ساخت یا اجاره هستند تا خدمات تخصصی و آزمایشگاهی مورد نیاز بیمه‌شدگان را پوشش دهند.

وضعیت تخصص‌های پزشکی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان چگونه است؟ آیا در همه شهرها و شهرستان‌ها، به ویژه شهر اصفهان، متخصصان کافی حضور دارند؟

واقعیت این است که برخی تخصص‌ها به ویژه تخصص زنان و زایمان در برخی شهرستان‌ها و مناطق روستایی استان کمبود دارد و حتی در مواردی حضور ندارند. دلیل اصلی آن تفاوت تعرفه‌ها و پرداختی‌ها در بخش خصوصی و دولتی است که باعث می‌شود پزشکان متخصص تمایل کمتری به فعالیت در مراکز ملکی تأمین اجتماعی داشته باشند.

برای مثال، در برخی مناطق، متخصص فقط یک روز در هفته حضور دارد و بیماران باید به شهرهای دیگر مراجعه کنند.

برای رفع این مشکل چه راهکارهایی در نظر گرفته شده است؟

سازمان تأمین اجتماعی از سیستم ارجاع استفاده می‌کند، به این معنی که بیماران ابتدا باید به پزشک عمومی مراجعه کنند و در صورت نیاز، به متخصص ارجاع داده شوند. این کار باعث می‌شود خدمات تخصصی به بیماران واقعی و با ضرورت ارائه شود.

همچنین در حال مذاکره با دانشگاه علوم پزشکی و دیگر نهادها هستیم تا مجوزهایی برای افزایش ظرفیت و حضور متخصصان در مناطق کم‌برخوردار بگیریم.

با توجه به چالش‌های موجود، وضعیت پرستاران و نیروی انسانی در بخش درمان تأمین اجتماعی استان چگونه است؟

کمبود نیروی پرستار یکی از دغدغه‌های جدی ما است که علاوه بر تأمین اجتماعی، کل کشور با آن مواجه است.

بازنشستگی پرستاران و طولانی بودن فرایند جذب نیرو موجب شده ظرفیت‌هایی خالی باقی بماند. اخیراً سازمان مجوز داده است که برخی پرستاران بازنشسته با قراردادهای موقت (مثلاً ۶۴ ساعته) به کار گرفته شوند تا خلأها پر شود، ولی این راهکار موقت است و باید آزمون استخدامی برگزار و نیروهای جدید جذب شوند.

درباره دارو و تجهیزات پزشکی، به ویژه داروهای مصرفی بیمارستان‌ها، وضعیت تأمین چگونه است؟

در تأمین داروها مشکل جدی نداریم، چرا که سه شرکت معتبر تأمین دارو در استان فعال هستند. اما در برخی داروهای خاص و استراتژیک ممکن است به دلیل سهمیه‌بندی و تولید محدود، کمی کمبود به وجود بیاید.

تلاش شده که ذخایر کافی در بیمارستان‌ها داشته باشیم تا کمبودهای مقطعی برطرف شود.

خدمات دندانپزشکی به خصوص در حوزه کودکان یکی از مواردی است که نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده است. وضعیت فعلی خدمات دندانپزشکی در تأمین اجتماعی استان اصفهان چگونه است؟

خدمات دندانپزشکی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی محدود شده است و برخی خدمات به دلایل سیاست‌های تعهدات بیمه‌ای قابل ارائه نیستند.

همچنین پرداختی به دندانپزشکان تفاوت چندانی نداشته و جذب نیروی جدید نیز سخت شده است. بنابراین خدمات دندانپزشکی به ویژه برای کودکان به اندازه کافی توسعه نیافته و نارضایتی‌هایی به وجود آمده است.

مدت زمان انتظار بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات تخصصی چقدر است و چه برنامه‌ای برای کاهش آن دارید؟

مدت زمان انتظار بستگی به نوع خدمت و تخصص مورد نیاز دارد. در برخی تخصص‌ها، به دلیل کمبود متخصص، بیماران ممکن است هفته‌ها منتظر ویزیت باشند. ما تلاش می‌کنیم با افزایش ظرفیت درمانگاه‌ها و مراکز ملکی، همچنین بهبود سیستم ارجاع، این زمان را کاهش دهیم. البته فشار اقتصادی و افزایش مراجعات نیز باعث شده چالش‌هایی پیش بیاید.

وضعیت خدمات تصویربرداری مانند ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن در مراکز ملکی چگونه است؟

ما در تأمین اجتماعی استان اصفهان سه دستگاه ام‌آرآی داریم که یکی در بیمارستان شریعتی فعال است. البته در برخی موارد مشکلات تعرفه و دسترسی وجود دارد.

همچنین سی‌تی‌اسکن شریعتی که نیاز به تعویض داشت، جایگزین شده است و سنگ شکن جدید نیز مجوز گرفته اما فرایند خرید آن هنوز در حال انجام است.

آیا همکاری با خیرین در حوزه درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان وجود دارد؟

بله، فعالیت خیرین در تأمین تجهیزات پزشکی های‌تک و ارتقای مراکز درمانی ضروری است و ما از حضور و حمایت آنها استقبال می‌کنیم. البته باید توجه داشت که تأمین اجتماعی باید ظرفیت‌های لازم را داشته باشد تا بتواند از کمک خیرین بهره‌برداری کند.

با توجه به افزایش مراجعات بیمه‌شدگان، چرا تعداد مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان اصفهان در سال‌های اخیر تغییری نکرده است؟

علت اصلی محدودیت مجوزها و افق تعیین شده توسط وزارت بهداشت است. استان اصفهان با توجه به جمعیت بیمه‌شدگان باید ۲۳ دستگاه ام‌آرآی داشته باشد اما هم اکنون تعداد دستگاه‌های فعال بسیار کمتر است و تنها یکی از این دستگاه‌ها متعلق به تأمین اجتماعی است.

مجوز افزایش مراکز نیازمند رایزنی‌های بیشتر با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی است که این روند زمانبر است.

در نهایت، نظر شما درباره نقش نمایندگان مجلس در تسریع امور درمانی استان چیست؟

متأسفانه در حوزه تجهیز و افزایش ظرفیت‌های درمانی، پیگیری‌های برخی نمایندگان مجلس استان آن طور که انتظار می‌رود کافی نبوده است. بسیاری از تجهیزات جدیدی که سازمان تأمین اجتماعی درخواست داده به دلیل نبود حمایت لازم در فرایندهای مجوز و خرید با تأخیر مواجه شده‌اند. انتظار می‌رود نمایندگان به صورت فعال‌تر از ظرفیت‌ها و نیازهای درمانی استان حمایت کنند.