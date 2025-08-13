  1. استانها
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۱۹

تحویل دو قطعه سارگپه پابلند نابالغ در شهرستان کیار

خانمیرزا- رئیس محیط زیست شهرستان خانمیرزا گفت: دو قطعه پرنده سارگپه پابلند نابالغ توسط یکی از دوستداران محیط‌زیست به این اداره تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد محمودی در این‌باره گفت: این دو قطعه پرنده از گونه‌های شکاری ارزشمند بوده و توسط یکی از اهالی روستای صالحات با احساس مسئولیت زیست‌محیطی، به این نمایندگی تحویل داده شد.

وی گفت: پس از بررسی اولیه، وضعیت جسمی پرندگان مساعد تشخیص داده شد و جهت مراقبت و تیمار تخصصی، اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفت تا در صورت امکان، پس از بازتوانی کامل در زیستگاه طبیعی رهاسازی شوند.

محمودی افزود: سارگپه پابلند نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان ایفا می‌کند و از گونه‌های تحت‌پایش اداره‌کل محسوب می‌شود. تحویل داوطلبانه این پرندگان، نشان‌دهنده رشد فرهنگ زیست‌محیطی میان جوامع محلی است.

وی بیان کرد: از عموم شهروندان شهرستان خانمیرزا تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه جانور آسیب‌دیده یا نیازمند کمک، موضوع را با نزدیک‌ترین واحد محیط‌زیست در میان بگذارند تا اقدامات کارشناسی و حفاظتی لازم صورت پذیرد.

