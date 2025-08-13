اسکان ۳ هزار نفر از جامعه ایثارگران کشور در زائر سراهای مهران

محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات گسترده این نهاد برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، بهویژه جامعه ایثارگران، خبر داد و اعلام کرد که تاکنون بیش از سه هزار نفر در مهران اسکان شبانهروزی داشتهاند.
وی در تشریح اقدامات این بنیاد در ایام اربعین اظهار داشت: با توجه به حضور پرشور زائران حسینی، بهخصوص از جامعه معزز ایثارگری، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب به این عزیزان به کار گرفته است.
وی با اشاره به برپایی ۱۶ موکب در سطح شهرستانها و یک موکب ویژه در مرز بینالمللی مهران، افزود: در راستای رفاه حال زائران، بهویژه ایثارگران، پارکینگی برای پارک خودروهای این عزیزان اجاره شده که تاکنون بیش از ۵۳۰ خودرو در آن مستقر شدهاند.
رحیمی همچنین از اسکان شبانهروزی بیش از سه هزار نفر از جامعه ایثارگران کشور در زائرسراهای این بنیاد خبر داد و بیان کرد: دو دستگاه آمبولانس مجهز به تجهیزات امدادی در مرز مهران مستقر شدهاند تا در صورت نیاز به ارائه خدمات درمانی بپردازند. همچنین، خدمات حمایتی اولیه مانند ویلچر و واکر به افراد نیازمند جامعه ایثارگری ارائه میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام به توزیع سه وعده غذا در موکبها و ارائه اقلام فرهنگی کاربردی مانند چفیه و کلاه اشاره کرد و گفت: در موکب الشهدا، امکان زیارت نیابتی به نیابت از شهدا نیز برای علاقمندان فراهم شده است.
