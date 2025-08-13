تهاتر کالا بدون ارز فرصتی طلایی برای ایران و پاکستان در شرایط تحریم

منصور بیجار در گفت و گو با خبرنگار مهر، از فعالان حوزه رسانه خواستار تبیین شفاف و واقع‌بینانه اقدامات مؤثر نظام در حوزه‌های مختلف و مقایسه آن‌ها با واقعیت‌های موجود شد.

استاندار سیستان و بلوچستان ابراز داشت: فعالان حوزه تولیدات رسانه‌ای و همچنین خبرنگاران به عنوان حلقه اتصالی بین مردم و حاکمیت هستند که نقش بسزایی در توسعه فرهنگی و رفع چالش‌های آن، اقتصادی و امنیت پایدار استان دارند. همچنین می‌طلبد به عنوان پایه‌گذاران اقدامات خوب توسعه در آینده عمل کنند.

بیجار با اشاره به سفر اخیر خود به کشور پاکستان گفت: فرهنگ مردم پاکستان به فرهنگ مردم ایران بسیار شبیه و نزدیک است و آنها از هرگونه تعاملات تجاری، اقتصادی و فرهنگی با ایران استقبال کردند.

استاندار سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: یکی از ظرفیت‌های خوب اقتصادی بین دو کشور که در این سفر فعال شد، مقوله تهاتر کالا با کالا بود. به این صورت که ما کالاهای مورد نیاز پاکستان را ارسال کنیم و به اندازه ارزش کالایی که دادیم و صرفاً با معادل سازی، کالاهای مورد نیاز خودمان را بدون ارز و گمرکات، وارد کنیم که هیچ سقفی در این روش بین دو کشور وجود ندارد.

وی در پایان گفت: فعال سازی بازارچه‌های مرزی از سوی دو کشور از دیگر مواردی است که همچنان پیگیر آن هستم و در سفر اخیر هم گفت و گو هایی با طرف پاکستانی انجام شد. این بازارچه‌ها می‌توانند منجر به رونق مرزها و شهرها و روستاهای مرزی استان شوند.