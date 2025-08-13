مادر شهیدان «خاکزدان» در مشهد آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، طی پیامی درگذشت مادر شهیدان «محمد حسن و حسین خاکزادان» را تسلیت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند منان مسئلت کرد.

مراسم تشییع ساعت ۱۱ صبح امروز چهارشنبه ۲۲ مردادماه جاری از مقابل حسینیه پیروان دین نبوی واقع در خیابان شهید نواب صفوی به سمت حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، همچنین مراسم خاکسپاری در زادگاهشان روستای خوجان نیشابور برگزار و پیکر مطهرشان در جوار یاران شهیدشان به خاک سپرده خواهد شد.

برادران شهید «محمد حسن و حسین خاکزادان» به ترتیب در ۱۱ مهر ۱۳۴۲ و یکم فروردین ۱۳۴۸ در روستای خوجان نیشابور چشم به جهان گشودند و در ۲۲ اسفند ۱۳۶۳ در جزیره مجنون و در پنجم بهمن ۱۳۶۵ در شلمچه به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.