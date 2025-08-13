  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

برگزاری آیین اربعین حسینی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان حکیم

برگزاری آیین اربعین حسینی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان حکیم

مراسم اربعین حسینی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان حکیم با قرائت زیارت عاشورا، پذیرایی صبحانه و برپایی ایستگاه صلواتی برگزار شد و فضای معنوی خاصی در بیمارستان جاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بیمارستان فوق تخصصی کودکان حکیم دانشگاه علوم پزشکی تهران، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و در راستای گرامیداشت این مناسبت معنوی، مراسم ویژه‌ای با همکاری واحد مددکاری و امور عمومی بیمارستان، روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد.

این آئین معنوی با قرائت زیارت پرفیض عاشورا و یادآوری حماسه جاویدان کربلا آغاز شد. در فضایی آکنده از معنویت و همدلی، جمعی از کارکنان و همراهان بیمارستان در قرائت این زیارت حضور یافتند و پس از آن، صبحانه‌ای صمیمانه در جمع همکاران صرف شد.

در ادامه و با مشارکت و نذورات ارزشمند همکاران، ایستگاه صلواتی در محوطه بیمارستان برپا گردید. در این ایستگاه، شربت و شیرینی میان مراجعان، خانواده‌های بیماران، کارکنان و جاماندگان پیاده‌روی اربعین حسینی توزیع شد و فضای بیمارستان با عطر نذورات حسینی و حال و هوای معنوی این روز، رنگ و بوی خاصی به خود گرفت.

برگزاری این مراسم، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و پیام قیام عاشورا، جلوه‌ای از همدلی، مشارکت و پایبندی به ارزش‌های دینی در محیط کاری و خدمت‌رسانی را به نمایش گذاشت و با استقبال پرشور همکاران و مراجعان همراه شد.

کد خبر 6559228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها