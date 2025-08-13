برگزاری آیین اربعین حسینی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بیمارستان فوق تخصصی کودکان حکیم دانشگاه علوم پزشکی تهران، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و در راستای گرامیداشت این مناسبت معنوی، مراسم ویژه‌ای با همکاری واحد مددکاری و امور عمومی بیمارستان، روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد.

این آئین معنوی با قرائت زیارت پرفیض عاشورا و یادآوری حماسه جاویدان کربلا آغاز شد. در فضایی آکنده از معنویت و همدلی، جمعی از کارکنان و همراهان بیمارستان در قرائت این زیارت حضور یافتند و پس از آن، صبحانه‌ای صمیمانه در جمع همکاران صرف شد.

در ادامه و با مشارکت و نذورات ارزشمند همکاران، ایستگاه صلواتی در محوطه بیمارستان برپا گردید. در این ایستگاه، شربت و شیرینی میان مراجعان، خانواده‌های بیماران، کارکنان و جاماندگان پیاده‌روی اربعین حسینی توزیع شد و فضای بیمارستان با عطر نذورات حسینی و حال و هوای معنوی این روز، رنگ و بوی خاصی به خود گرفت.

برگزاری این مراسم، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و پیام قیام عاشورا، جلوه‌ای از همدلی، مشارکت و پایبندی به ارزش‌های دینی در محیط کاری و خدمت‌رسانی را به نمایش گذاشت و با استقبال پرشور همکاران و مراجعان همراه شد.