خبرگزاری مهر - مجله مهر، رؤیا سادات هاشمی: «اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید» این معروف‌ترین و ماندگارترین جمله از امام حسین علیه السلام است. یک جمله هزار ساله که نه فقط شیعیان که همه آزادگان جهان وقتی نام سیدالشهدا را می‌برند او را با همین عبارت یاد می‌کنند. مرد بزرگی که ماهاتما گاندی، رهبر استقلال هند الگوی پیروزی کشورش را پیروی از راه حسین علیه السلام می‌داند. حتی ادوارد براون، شرق‌شناس بریتانیایی می‌گوید: «آیا قلبی پیدا می‌شود که وقتی درباره کربلا سخنی می‌شنود، آغشته با حزن و درد نگردد؟! حتی غیر مسلمانان نیز نمی‌توانند پاکی روحی را که در این جنگ اسلامی در تحت لوای آن انجام گرفت انکار کنند.» اما این روزها آوازه امام حسین علیه‌السلام را نه فقط در کلام متفکران و اندیشمندان دنیا که می‌توان در کلام مردم معمولی و گردشگران غیرمسلمان جهان جست‌وجو کرد. آنهایی که روزی به هر دلیلی به سبب شگفتی واقعه اربعین در جهان پا در مسیر این پیاده‌روی گذاشته‌اند. کسانی که با چشم و دل، مهر عاشقان اباعبدالله وجودشان را پر کرده تا از بزرگی این اتفاق بگویند و شگفت‌زده باشند؛ به دنبال همین موضوع کنار همه روایت‌هایی که از این سفر دوست داشتنی شنیده‌اید اینجا به مرور چند روایت و دیدگاه از جانب غیرمسلمان‌هایی پرداختیم که از دیدن تجمع جهانی اربعین به وجد آمده و از برای مردم دنیا حرف زده‌اند.

ما هرگز مردمی به این عاشقی ندیده بودیم

سایت خبری The world در یکی از گزارش‌های خودش در سال ۲۰۲۳ راجع به غرب آسیا به پدیده اربعین پرداخت و درباره یک گروه مسیحی از بریتانیا حرف زد که با یکدیگر تجربه سفر کربلا و از آن مهمتر حضور در پیاده‌روی اربعین و اجتماع زائران را داشتند وقتی از آنها درباره این اتفاق پرسیدند با این دیدگاه رو به رو شدند: «ما هرگز ندیده‌ایم مردمی به این شکل بخشش کنند که دوستداران امام بخشش می‌کنند. ما هرگز در هیچ جای دنیا چنین نوع‌دوستی و از خودگذشتگی را ندیدیم. دیدن چنین چیزی برای ما بسیار الهام‌بخش بود.»

از بی‌مهری در فرانسه تا نهایت مهمان‌نوازی در اربعین

حتی در مجله Blind magazine یک خبرنگار فرانسوی بعد از سفر اربعین و حضور در یک موکب که به او حجاب و عبای محلی قرض داده بودند از این برخورد در مقایسه با برخورد در کشور خودش این چنین نوشته بود: «اگر غریبه‌ای در خانه‌ای در فرانسه دنبال کمک می‌گشت، احتمالاً با لگدی بدرقه می‌شد؛ اما اینجا، با انسان‌هایی رو به رو شدم که با وجود سادگی‌شان در نهایت مهربانی پذیرای من بودند.»

اینجا فراتر از یک حضور و تماشاست!

هرچقدر هم که دنیا و جنگ رسانه‌ای بخواهد تلاش کند که سفر اربعین در سکوت کامل خبری پشت سر گذاشته شود اما صدای دلدادگان امام حسین علیه‌السلام به قدری بلند هست که به گوش آزادگان جهان برسد و حتی خبرنگاران خارجی هم از بزرگی این اتفاق زبان باز کنند و از آن بگویند؛ به عنوان مثال «تامی دریسکول» خبرنگار آمریکایی کسی است که در گزارش‌هایش از جمعیت آرام اربعین شگفت‌زده بود و حضور پرصلابت زائران اربعین را تحسین کرد و از غذا و استراحتگاه‌های رایگانی گفت که بدون چشم‌داشت برای عاشقان امام حسین علیه‌السلام فراهم شده بود. علاوه بر این «ویچارد کولت» خبرنگار انگلیسی درباره تجربه سفر خودش درباره پیاده‌روی اربعین این طور گفت: «من از تعداد زیاد مسلمانان شیعه شگفت‌زده‌ام. میزان مشارکت و سخاوتی که اینجا در کربلا دیدم به من نشان داد که این موضوع فراتر از یک حضور صرف و تماشا است.»

در اربعین ۲۰ میلیون آدم مراقب یکدیگرند

یکی دیگر از اظهار نظرهای قابل تأمل غیرمسلمانان درباره واقعه و تجمع اربعین به دیدگاه «لئون مک‌کرن» نویسنده و مستندساز ایرلندی مربوط می‌شود. او درباره تجربه سفرش به نجف و کربلا گفته بود: «اربعین را می‌توان از زاویه‌های گوناگون دید، اما زاویه‌ای که من دوست دارم این است که این رویداد درباره حضور ۲۰ میلیون انسان است که همزمان مراقب یکدیگر هستند؛ به گونه‌ای که طی این زیارت هیچ معامله مالی بین مردم رد و بدل نمی‌شود.» یا وهرا شهروند هندی که از خاطره میزبانی یک خانواده عراقی در خانه‌شان این طور تعریف کرد: «آنها چنان با محبت و با احترام رفتار کردند که من آرام‌ترین خواب عمرم را تجربه کردم.»

آنها با مهمان مثل یک پادشاه رفتار می‌کنند

احتمالاً شما هم چند سال پیش ویدئویی از یک خانم مستندساز انگلیسی را در حرم امام حسین علیه السلام دیدید؛ کسی که با دیدن شور زائران از شدت هیجان اشک می‌ریزد. امیلی گرت مستندساز کسی بود که حدود هزار مایل در عراق را پیاده‌روی کرد و با لمس تجربه اربعین آن را نمادی از نوعی زندگی جدید دانست که با سبک زندگی معمول غربی بسیار متفاوت است؛ جایی که انسان‌ها به جای تمرکز بر منافع مادی، برای یک هدف والا و معنوی قدم برمی‌دارند. یا «چارلی متکالف» بریتانیایی که درباره مهمان نوازی مردم در اربعین گفت: «عراقی‌ها با ما مانند پادشاه رفتار کردند. آنچه که در اینجا دیدم، محبت بی‌نظیری بود که در رسانه‌های غربی کمتر به آن پرداخته می‌شود.»