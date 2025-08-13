به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام رضوانی روز چهارشنبه در بازدید از کشت و صنعت شهید سلیمانی خداآفرین افزود: سالها پیش منطقه آزاد ارس همه اراضی ۲۴ هزار هکتاری پایاب سد خداآفرین را به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار کرده است که اکنون با وجود معارضان محلی، بهرهبرداری از این اراضی با مشکل مواجه شده است.
وی با تاکید بر ۲ اصل رعایت حقوق عامه مردم و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد: رایزانی و مذاکرات لازم با مدیران ارشد شرکت سرمایهگذار و دبیرخانه مناطق آزاد کشور انجام شده است، بهزودی پس از جمعبندی، تصمیم نهایی در خصوص این زمینها گرفته میشود تا بلکه شاهد تحول و شکوفایی در اراضی پایاب سد خداآفرین باشیم.
