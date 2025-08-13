  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

بازنگری در نظام بهره‌برداری اراضی پایاب سد خداآفرین

بازنگری در نظام بهره‌برداری اراضی پایاب سد خداآفرین

تبریز- نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی از بازنگری در نظام بهره‌برداری اراضی پایاب سد خداآفرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام رضوانی روز چهارشنبه در بازدید از کشت و صنعت شهید سلیمانی خداآفرین افزود: سال‌ها پیش منطقه آزاد ارس همه اراضی ۲۴ هزار هکتاری پایاب سد خداآفرین را به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار کرده است که اکنون با وجود معارضان محلی، بهره‌برداری از این اراضی با مشکل مواجه شده است.

وی با تاکید بر ۲ اصل رعایت حقوق عامه مردم و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خاطرنشان کرد: رایزانی و مذاکرات لازم با مدیران ارشد شرکت سرمایه‌گذار و دبیرخانه مناطق آزاد کشور انجام شده است، به‌زودی پس از جمع‌بندی، تصمیم نهایی در خصوص این زمین‌ها گرفته می‌شود تا بلکه شاهد تحول و شکوفایی در اراضی پایاب سد خداآفرین باشیم.

کد خبر 6559253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها