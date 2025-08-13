بیمه معلمان مدارس غیر دولتی به کجا رسید؟

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با نمایندگان شورای مؤسسان مدارس غیر دولتی منطقه ۵ تهران برگزار شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به اینکه معلم اولین رکن و عنصر تأثیرگذار در تعلیم و تربیت است، گفت: مدرسه‌ای که در آن منزلت، مرجعیت و معیشت معلم در آن تکریم نشود نمی‌توان انتظار تحول در آن مجموعه را داشت، چرا که امنیت شغلی و آرامش معلم در کلاس درس یکی از مهمترین عوامل در ارتقای کیفیت آموزشی است.

وی با تاکید بر اینکه باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی حرکت کنیم، اظهار کرد: باید در کنار توجه به فضای سخت افزاری مدرسه، و فراهم کردن محیط فیزیکی مطلوب و با نشاط برای دانش آموزان از بخش نرم افزار مدارس غیر دولتی غافل نشویم و طبق نقشه راه و سند تحول بنیادین باید ظرف سه سال آینده همه مدارس غیر دولتی شاخص‌های مدارس تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در بر داشته باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت بیمه معلمان مدارس غیر دولتی به هر میزان ساعت تدریس در مدرسه، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای در این راستا با سازمان تأمین اجتماعی در حال نهایی شدن است که همکاران عزیز بتوانند از طریق سامانه بیمه معلمان مدارس غیر دولتی را ثبت نمایند و باید توجه داشته باشیم که طبق قانون معلمان مدارس غیر دولتی با ۳۰ ساعت تدریس در مدرسه مشمول بیمه کامل می‌شوند.

محمود زاده با تاکید بر اینکه هیچ نهاد نظارتی به غیر از آموزش و پرورش حق ورود به مدارس غیر دولتی را ندارد، خاطرنشان کرد: طبق قانون این سازمان، متولی نظارت بر مدارس غیر دولتی است و مناطق و استان‌ها موظفند در چارچوب قانون و نظارت مستمر به شدت با متخلفین برخورد کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت استحکام بناهای آموزشی مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: مدارس ما باید از استانداردهای لازم به ویژه به لحاظ سازه و استحکام برخوردار باشند، چرا که امنیت دانش آموزان عزیز برای ما بسیار مهم و جدی است.

محمودزاده ادامه داد: ریل گذاری‌های خوبی در مسیر حمایت از معلمان مدارس غیر دولتی صورت گرفته است و معلمان مدارس غیر دولتی در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش از امتیازاتی برخوردارند.

در این نشست حسین سنجری مدیر آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران با تقدیر از مؤسسان مدارس غیردولتی در کمک به نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: میانگین سنی معلمان مدارس غیر دولتی منطقه ۵ تهران بین ۳۲ تا ۳۷ سال است که نشان از بکارگیری نیروی سنی جوان و تحصیل‌کرده در مدارس غیر دولتی این منطقه است که بسیار قابل تأمل و توجه است.