محمودزاده: باید استانداردهای لازم در کلاس درس را بالا ببریم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی در جلسه نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و تحول در کلاس درس ، گفت: باید استانداردهای لازم در کلاس درس را بالا ببریم تا بتوانیم شاهد شکوفایی و پویایی در مدرسه باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مراکز غیر دولتی نیز به عنوان بخش مکمل و کمک دهنده نظام تعلیم و تربیت کشور هستند ، اظهار کرد : باید کیفیت بخشی در مراکز غیر دولتی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد و رسیدن مراکز و آموزشگاه ها به استانداردهای مطلوب مورد پیگیری سازمان است.

محمودزاده بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد مراکز غیردولتی و آموزشگاه ها تأکید کرد و گفت: نظارت ها باید هدفمند و به صورت مستمر باشد تا اطمینان حاصل شود که تمامی فعالیت ها در چارچوب سیاست های کلی وزارت آموزش و پرورش است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی پیرامون محتوای کتب زبان آموزشگاه ها متناسب با فرهنگ ملی ، بومی ، اسلامی و ایرانی ، تصریح کرد: در این زمینه باید یک حرکت بزرگ فرهنگی صورت پذیرد و با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای عالی آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی و نخبگان و فرهیختگان به یک نگاه مشترک برسیم و سپس روند اجرایی آن را آغاز نماییم .

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی با اشاره به اینکه برای توسعه مراکز و موسسات غیر دولتی نیازمند یک الگوی توسعه ی مدیریت پژوهش محور می باشیم ،خاطر نشان کرد: باید ما باید مسیر آینده را به خوبی روشن کنیم و با وضع شاخص های علمی و کاربردی به اهداف مورد نظر نزدیک شویم.