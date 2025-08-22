بیماران خاص «قربانی» جنگ روانی علیه داروهای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، منصور علیمردانی، با اشاره به بحران تأمین داروهای خاص به ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان و تالاسمی، افزود: متأسفانه برخی پزشکان بدون توجه به وضعیت مالی خانواده‌ها، بیماران را به سمت استفاده از داروهای خارجی سوق می‌دهند و خانواده‌ها مجبورند هزینه‌های گزافی را برای تأمین داروها پرداخت کنند و حتی تا مرز ورشکستی پیش بروند.

وی با تاکید بر اینکه داروهای سرطان ایرانی کیفیت مناسبی دارد، ادامه داد: اینکه برخی تصور می‌کنند داروی ایرانی کیفیت و اثربخشی لازم را ندارد، اشتباه است و بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان در حال درمان با داروهای ایرانی هستند و منطقی نیست که برخی پزشکان، بیماران را به استفاده از داروهای برند اجبار کنند و موجب سرگردانی آنها شوند.

این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه برخی خانواده‌ها ناچارند داروهای برند را از بازار سیاه تهیه کنند، تصریح کرد: این داروها در برخی موارد با قیمت‌های چندین میلیونی به فروش می‌رسد که در نهایت یا قاچاق یا تقلبی هستند.

علیمردانی یادآور شد: کیفیت داروهای هندی مانند داروهای آمریکایی است اما با قیمت ارزان‌تری ارائه می‌شود البته کشورهای تولیدکننده برندهای اصلی، برای بازارهای آسیایی نسخه‌هایی با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند به شرطی که در بازارهای اروپا و آمریکا توزیع نشوند و این داروها از نظر ترکیب شیمیایی و اثربخشی تفاوت معناداری با نسخه‌های گران‌قیمت ندارند.

وی با تاکید بر اینکه این ذهنیت که داروهای ایرانی یا هندی کیفیت ندارند یا باعث تشدید بیماری می‌شوند، در بسیاری موارد نادرست است، گفت: بسیاری از داروهای تولید داخل یا وارداتی از هند، اثربخشی لازم را دارند و توسط وزارت بهداشت نیز مورد تأیید قرار گرفته‌اند اما متأسفانه، در برخی موارد، جو روانی و بی‌اعتمادی در میان بیماران و خانواده‌ها نسبت به تولید داخل ایجاد شده که باعث گرایش به برندهای اروپایی و آمریکایی می‌شود؛ بخشی از این بی‌اعتمادی ناشی از عملکرد ضعیف برخی مراکز درمانی یا حتی تبلیغات منفی است و گاهی به بیماران گفته می‌شود که پزشک یا درمانگر شهر خودشان تجربه کافی ندارد و باید به تهران مراجعه کنند و در تهران هم گاهی با این تصور غلط مواجه می‌شویم که داروی خارجی الزاماً بهتر است؛ در حالی که چنین تصوری همیشه درست نیست.

علیمردانی تأکید کرد: یکی دیگر از معضلات اصلی در این حوزه، وابستگی بیماران به یک پزشک یا مرکز خاص به‌دلیل رابطه مالی یا ذهنیت قبلی است و باعث می‌شود که بیماران از راهنمایی‌های علمی و قابل اتکای دیگر استفاده نکنند و همین موضوع گاهی آسیب‌زا می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اثربخشی بالای داروی تالاسمی ایرانی، گفت: آیا در آمریکا هیچ بیماری جان خود را از دست نمی‌دهد و تمامی بیماران تالاسمی و سرطانی زنده می‌مانند به هیچ وجه این طور نیست البته ممکن است در زنجیره تأمین دارو شاهد مشکلاتی باشیم اما نمی‌توان تمامی مشکلات را به کیفیت داروها ربط داد در این رابطه باید نظارت بر بازار دارو تشدید و از سویی اطلاع‌رسانی دقیق به خانواده‌ها و بیماران انجام شود؛ باید اعتماد عمومی را نسبت به داروهای داخلی و نظام درمانی کشور بازسازی کنیم همچنین دستگاه‌های نظارتی با شبکه‌های توزیع داروی قاچاق و تقلبی برخورد جدی کنند، چون این موضوع به طور مستقیم با جان مردم در ارتباط است.