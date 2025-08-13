سرهنگ علوی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری همه ساله همایش جاماندگان اربعین حسینی در امامزاده شاه کرم آزادراه فرودگاه اصفهان که به صورت پیاده روی زائرین برگزار می‌گردد، پلیس راه استان اصفهان به منظور ایمنی تردد زائران و پیشگیری از حوادث ترافیکی، محدودیت‌های ترافیکی در مسیر آزادراه فرودگاه اعمال خواهد کرد.

وی ادامه داد: ازساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه تردد انواع کامیون در محور آزادراه فرودگاه از سمت اصفهان (بعد از جایگاه سوخت) به سمت امامزاده، از سمت سه راهی شهرک صنعتی جی (پل دره شوری) به سمت فرودگاه و همچنین تردد از پل آفتاب (بزرگراه خاتون آباد) و آزادراه شرق به سمت آزادراه فرودگاه نیز ممنوع است و مسیرهای جایگزین به شرح ذیل است

۱_ (آزادراه شهید حجازی، پل اردستان، کمشچه، حبیب آباد، دولت آباد، گز برخوار و در نهایت آزادراه

معلم )۲_( خاتون آباد، بلوار فرزانگان به سمت فلکه دانشگاه و آزادراه معلم)

۳_(آزادراه معلم ، سه راه نقشینه ، فلکه جوان ، پل شهید طیاره ، خاتون آباد به سمت سجزی )