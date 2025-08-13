اسامی ۵۷ مصدوم حادثه اتوبوس بصره - شلمچه اعلام شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس کشور اعلام کرد؛ بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس در خاک عراق و در مسیر بصره به شلمچه، ۴ نفر جان خود را از دست دادند و ۵۷ نفر دیگر مصدوم شدند، تیم‌های اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام و مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

حال اورژانس کشور برای رفع نگرانی خانواده‌ها و اطلاع از حال مصدومان لیستی از اسامی افراد مصدوم را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

اسامی مصدومان این حادثه به شرح زیر است؛

بر اساس اعلام اورژانس مصدومان در بیمارستان‌های؛ آیت الله طالقانی، حضرت ولیعصر خرمشهر و ۱۷ شهریور تحت نظر هستند.