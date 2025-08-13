به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تأخیر طولانی مدت در اجرای پروژه مترو بهارستان اظهار کرد: پروژه مترو بهارستان مصداقی از "کم‌کاری‌ها" است چرا که سال‌هاست با وعده‌های مکرر مسئولان مبنی بر افتتاح در سال آینده، دو سال آینده یا سه سال آینده مواجه شده اما محقق نشده است.

وی افزود: ما کم‌کاری برخی از مجموعه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را کتمان نمی‌کنیم اما پیگیر آن هستیم چرا که تکمیل نشدن مترو بهارستان مربوط به بیش از یک دهه هست.

استاندار اصفهان با اشاره به پیگیری طولانی‌مدت خود بر این موضوع طی دوران‌های مختلف مدیریتی تصریح کرد: از طرف مدیریت استان پیگیر مترو بهارستان خواهیم بود.

وی به اهمیت اتصال ریلی شهرهای جدید به مرکز استان اشاره کرد و گفت: وقتی شهرهای جدید در اطراف کلان‌شهرها ایجاد می‌کنیم باید راه‌های دسترسی و راه‌های ارتباطی قوی را برای آن ایجاد کنیم.

جمالی‌نژاد بیان کرد: اصفهان تنها استانی است که در اطراف شهرهای جدید رینگ ریلی پیش‌بینی کرده و قرار هست که این شهرهای جدید توسط این رینگ‌ها وصل به مرکز استان شوند.

وی اضافه کرد: باکمال تأسف این پروژه‌ها سر موقع انجام نشده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.

استاندار اصفهان مترو بهارستان را در واقع جزو مسائل و مطالبات به حق مردم دانست و توضیح داد: مردم دراین شهر جدید سکونت پیدا کرده و تردد زیادی بین اصفهان و بهارستان صورت می‌گیرد، بسیاری از مشاغل این افراد داخل شهر اصفهان و جزو مسیرهای پر تردد است که باید مجددانه پیگیری شود.

جمالی‌نژاد اضافه کرد: خوشبختانه خط اول مترو تا هزار جریب و بالاتر از آن آمده است و فقط باید به بهارستان متصل شود که این مطالبه به حق مردم محقق شود.

استاندار اصفهان در پایان تصریح کرد: در این خصوص انتظار داریم شهرداری بهارستان و راه و شهرسازی در این حوزه ورود فعال‌تر پیدا کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود به استقبال از سوپرجام باشگاه‌ها در اصفهان خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه سوپر جام باشگاه‌های فوتبال ایران روز سه‌شنبه در شهر اصفهان برگزار شد.

استاندار اصفهان بیان کرد: این رویداد ورزشی مهم که با حضور مقامات و چهره‌های شاخص فوتبال کشور همراه بود، زمینه‌ساز استقبال از فصل جدید رقابت‌ها است و در حاشیه این مراسم رئیس فدراسیون فوتبال ایران، ضمن حضور در جمع بازیکنان نیز با بازیکنان مطرح خارجی جدید تیم استقلال تهران و همچنین دیگر مهمانان ویژه برنامه دیدار و گفت‌وگو کرد.

جمالی‌نژاد افزود: این در حالی است که آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران نیز طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در یکی دو هفته آینده کلید خواهد خورد و برگزاری سوپرجام، نویدبخش آغاز پر شور فصل جدید فوتبال کشور است./