  1. استانها
  2. فارس
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

سیل ویرانگر تخریب باغات شیراز در طی سالیان گذشته

شیراز- در این ویدئو روند تخریب باغات شیراز به دست افراد سودجو طی سالیان گذشته تا به امروز را مشاهده کنید.

کد خبر 6559342

