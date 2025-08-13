  1. هنر
  2. تئاتر
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

تعزیه‌خوانی گروه تعزیه «حضرت سیدالشهدا (ع)» در برج آزادی

تعزیه‌خوانی گروه تعزیه «حضرت سیدالشهدا (ع)» در برج آزادی

تعزیه‌خوانی گروه تعزیه «حضرت سیدالشهدا (ع)» به سرپرستی احمد عزیزی از ۲۹ مرداد در سالن اصلی برج آزادی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، در ادامه رویداد فرهنگی هنری «سوگ سرو» که در مجموعه برج آزادی در حال برگزاری است، گروه تعزیه «حضرت سیدالشهدا» زیر نظر بنیاد رودکی مجالس تعزیه عاشورایی را تا ۲ شهریور از ساعت ۱۸ روی صحنه می‌برد.

برنامه اجراها در ایام به صورت زیر است؛

شب اول سه‌شنبه ۲۹ مرداد؛ تعزیه حضرت مسلم (ع)

شب دوم چهارشنبه ۳۰ مرداد؛ تعزیه حضرت قاسم (ع) و وهب نصرانی

شب سوم پنجشنبه ۳۱ مرداد؛ تعزیه حرّ ابن یزید ریاحی

شب چهارم جمعه ۱ شهریور؛ تعزیه حضرت ابوالفضل (ع)

شب آخر شنبه ۲ شهریور؛ تعزیه حضرت شاهچراغ (ع)

این اجراها در روزهای پایانی ماه صفر فرصتی برای تجربه و بازخوانی حماسه عاشورا در قالب هنر اصیل ایرانی شیعی تعزیه است.

عوامل هنری گروه شامل احمد و مسعود عزیزی، حبیب ماهری، هاشم تنها، امیرعلی کاوه، امیرسام کاوه، سجاد خسروی‌نیا، سید جواد جودی، سید مهدی جودی، قاسم صادقی و محمد اصغرپور هستند.

بخش موسیقی این اجراها به سرپرستی آرش میرکاظمی با حضور سید مصطفی حسینی، ابراهیم خدابنده، میلاد عزیزی، احمد سروش (سیستم صوت) و سید محمود میری (جامه‌دار) اجرا می‌شود.

آزاده فضلی

