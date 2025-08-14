احمد عزیزی هنرمند پیشکسوت تعزیه‌خوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌هایش در آستانه اربعین گفت: قبل از اربعین، چند اجرا در امامزاده عبدالله واقع در سه راه آذری داشتیم. بعد از اربعین هم، یعنی از ۲۶ صفر تا ۳۰ صفر، ۵ اجرای تعزیه در مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی برگزار می‌کنیم. تعزیه حضرت مسلم، وهب نصرانی و تعزیه حضرت قاسم به ترتیب در شب‌های نخست اجرا می‌شوند و در روز سوم هم تعزیه جناب حر برگزار می‌شود. تعزیه چهارم تعزیه حضرت ابوالفضل (ع) است و تعزیه پنجم هم درباره حضرت شاهچراغ (ع).

وی ادامه داد: در مجموع، پنج روز اجرا در این مجموعه خواهیم داشت. این برنامه‌ها از طرف بنیاد فرهنگی هنری رودکی و به دعوت محمد اللهیاری مدیرعامل این بنیاد و همچنین سیدمحسن حسینی رئیس مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار می‌شود. اجراها در سالن کنسرت مجموعه انجام خواهد شد. گروه ما هم ترکیبی از پیشکسوتان و هنرمندان حرفه‌ای و جوان است که در سطح کشوری شناخته شده‌اند. ان‌شاءالله هر سال گسترده‌تر شود و مردم بیشتر بهره ببرند.

این هنرمند باسابقه در رابطه با ویژگی‌های هنر تعزیه بیان کرد: تعزیه هنری بسیار بزرگ و غنی است که از ترکیب موسیقی، ادبیات شعری و نمایش شکل گرفته و می‌تواند هر بیننده‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. هرچه این اجراها زیباتر و با کیفیت‌تر باشد، تأثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود. چه در وقایع عاشورا، چه جنگ‌های صدر اسلام و چه در زندگی پیامبران و امامان، همواره مفاهیم شجاعت، شهادت و پند و اندرز وجود دارد که ما آن را در قالب شبیه‌خوانی اجرا می‌کنیم. هرچه موسیقی و حرکات نمایشی و لحن‌ها بهتر باشد، اجرا جذاب‌تر و اثرگذارتر خواهد شد؛ چه در نقش‌های مثبت و چه در نقش‌های منفی.

عزیزی در پایان با اشاره به استقبال گسترده از این اجراها عنوان کرد: استقبال بسیار خوب بود. هرجا که اجرا داشتیم، مردم به شکل عالی استقبال کردند. تعزیه همیشه طرفداران خودش را دارد و حتی کسانی که تا به حال طرفدار نبوده‌اند هم وقتی برای اولین بار با این هنر مواجه شوند، جذب خواهند شد. در گروه ما جوان‌ها هم حضور دارند. البته نقش‌هایی مانند شبیه امام حسین (ع) را معمولاً افراد مسن‌تر و با تجربه‌تر بازی می‌کنند چون اثرگذاری بیشتری دارد. اما نقش‌هایی مثل شبیه حضرت علی‌اکبر و حضرت قاسم را جوان‌ترها اجرا می‌کنند. به هر حال، اگر مثلاً کسی ۳۰، ۳۵ یا ۴۰ ساله باشد، برای این نقش‌ها مناسب است و اگر نقش امامی باشد که سن بالاتری دارد، پیشکسوتان ۵۰ یا ۶۰ ساله بهتر می‌توانند آن را اجرا کنند. چون در شبیه‌خوانی، سن و ظاهر بازیگر در باورپذیری نقش بسیار مهم است.

تعزیه‌خوانی حضرت سیدالشهدا (ع) به سرپرستی احمد عزیزی از ۲۹ مرداد تا ۲ شهریور، هر روز از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در سالن اصلی برج آزادی اجرا می‌شود. این اجراها در ادامه رویداد فرهنگی و هنری «سوگ سرو» در حال برگزاری است و گروه تعزیه «حضرت سیدالشهدا (ع)» با همکاری مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، زیر نظر بنیاد رودکی مجالس تعزیه عاشورایی را روی صحنه می‌برد.