ادامه تمرینات تیم فوتسال جوانان برای بازی های آسیایی بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی گروه اول بازیکنان زیر ۱۷ سال تیم ملی فوتسال ظهر امروز (چهارشنبه) به پایان رسید و اردوی گروه دوم نیز با جابه‌جایی نفرات قبلی از همین امروز آغاز شد.

نخستین تمرین گروه دوم از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن مرکز ملی فوتسال برگزار شد. علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال به مانند گروه قبلی دقایقی برای نفرات صحبت کرد.

نکته قابل توجه آشنایی کامل او به بازیکنان بود.

حسین شمس، سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران میهمان تمرین بود و مورد استقبال صانعی و کادرفنی قرار گرفت.

اردوی گروه دوم تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال خودش را برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آماده می‌کند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ از ۲۷ مهرماه تا ۹ آبان برگزار خواهد شد.