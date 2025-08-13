پیگیری نماینده مردم زابل نتیجه داد؛ لزوم عدم قطعی برق در شرایط طوفانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرگزی بیان کرد: با پیگیریهای مستمر و استناد به گزارشهای میدانی، صدای مردم نجیب و صبور سیستان، جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با چند تن از مسئولان کشوری در خصوص برق سیستان برگزار شد و مشکلات مردم به گوش مسئولان رسید و تصمیماتی برای مردم منطقه اتخاذ شد.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیادهسازی و نظارت بر اجرای این مصوبات، با همراهی دستگاههای ذیربط و زیر نظر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، بهطور مستمر دنبال خواهد شد.
مصوبات این جلسه به شرح زیر است:
اختصاص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه از سوی وزارت نیرو جهت اجرای پروژههای حوزه برق، تأمین صد ترانس، سیصد کیلومتر کابل خود نگهدار تجهیزات و ارتقا زیرساختهای شبکه برق در منطقه سیستان
تعیین سقف حداکثری دو ساعت خاموشی در شبانهروز برای منطقه سیستان، با هدف کاهش رنج و مشقت مردم در شرایط اقلیمی دشوار
الزام به تأمین پایدار برق در ایام طوفان؛ بر اساس این مصوبه، در روزهای طوفانی، هیچگونه قطع برق در منطقه سیستان نباید رخ دهد
