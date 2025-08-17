به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت اربعین حسینی اظهار کرد: در ایام اربعین امسال ۳۰ مراسم شهری و ۱۱ مراسم روستایی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی مبتنی بر مدل محلی و با رویکرد وحدت‌آفرین و معرفتی در مراکز جمعیتی استان برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: این مراسم‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت مردمی، روحانیون، هیئات مذهبی، نخبگان فرهنگی و نیروهای جهادی در سطح استان برگزار شدند.

وی با اشاره به حضور چشمگیر مردم استان در مراسم‌های این ایام افزود: تعداد ۶۶ هزار و ۴۰۰ نفر از مردم استان متشکل از ۵۵ هزار و ۱۰۰ شرکت کننده شهری و ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر از مناطق روستایی استان در راهپیمایی جاماندگان اربعین امسال استان بوشهر شرکت کردند.

حجت‌الاسلام قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر در نقشه فرهنگی اجتماعی اربعین به‌عنوان مسیر تشرف پنج استان و سه کشور گفت: مراسم امسال با مشارکت ۵۷ موکب شاخص و مجموعاً ۲۴۲ موکب شهری و روستایی در سطح استان برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: بیشترین افراد شرکت کننده در راهپیمایی جاماندگان اربعین امسال استان، به ترتیب در شهرستان‌های دیر با ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر، شهرستان بوشهر با ۱۳ هزار نفر و دشتستان با هفت هزار و ۹۰۰ نفر حضور داشتند.