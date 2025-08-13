به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن پور در سخنانی از آغاز مرمت پل تاریخی «کشکان» خبر داد و اظهار داشت: مرمت بخشی از ناحیه غربی این ابر پل تاریخی در سال جاری با اعتبار حدود ۱۰ میلیارد ریال آغاز شده است که در این اقدام تلاش می‌شود تا با ملات به همان سبک قدیمی و تاریخی عملیات مرمت انجام شود.

وی اضافه کرد: همچنین در این مرمت، با استفاده از سنگ‌های طبیعی و با کمترین تراش استفاده خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان در خصوص نحوه و زمان مرمت نیز، گفت: مرمت در بخش بدنه و بر روی آب شکن‌ها و پایه‌های غربی پل صورت خواهد گرفت و امیدواریم با وجود گرمای طاقت فرسا بتوانیم در زمان مقرر این مرمت را به پایان برسانیم.

حسن پور، افزود: در این عملیات از مصالح سنتی بوم آورد منطقه و نیز از توان استادکاران مجرب استان بهره مند خواهیم شد.

وی افزود: لرستان با داشتن ۱۰۰ پل تاریخی به عنوان پایتخت پل‌های تاریخی ایران معرفی شده و در میان همه استان‌های کشور تنها استانی است که پایگاه تخصصی مربوط به پل‌های تاریخی در آن ایجاد شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان، تصریح کرد: این استان از نظر نیروی انسانی، اعتبار و تجهیزات با مشکلاتی مواجه هستیم اما با این وجود و با حداقل اعتبارات، کارهای مرمتی و حفاظتی خود را پیش برده ایم. پل «کشکان» در شهرستان چگنی و بر روی رودخانه‌ای با همین نام یعنی رود کشکان ساخته شده‌است.

بنا بر این گزارش، کاربرد این پل اتصال راه باستانی شهر «شاپورخواست» به مناطق غرب استان لرستان و سپس کرمانشاه بوده‌است در متون تاریخی به این پل اشاره شده و از آن با نام «کژکی» یاد شده‌است.

طول پل حدود ۱۹۸۴ متر و عرض هر یک از دو چشمه شرقی پل ۸۴۰.۲۳ متر است. پل دارای ۱۲ طاق پل بوده که متأسفانه سه دهنه از این طاق پل‌ها تخریب شده و مابقی طاق پل‌ها همچنان پابرجا هستند.

ارتفاع پل در بالاترین نقطه به ۲۶ متر و در کوتاه‌ترین قسمت آن ۱۰ متر است در خصوص پایه‌های این پل باید به این نکته اشاره کرد که پایه‌های پل با سنگ‌های بزرگ و تراش‌خورده ساخته شده‌است. مواد و مصالح بنای پل از سنگ، گچ و آجر تشکیل شده‌است.

در کنار این پل بقایای سه پل دیگر از دوره‌های گذشته به جای مانده‌است که مشخصات پل‌های ساسانی را دارند و احتمالاً متعلق به همان دوره هستند. پل کشکان به شماره ۳۵۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.