به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «چهارشنبه‌سوری» به کارگردانی ندا قربانیان و تهیه‌کنندگی سامان خلیلیان از ۲۶ مرداد تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ هر شب ساعت ۱۹ در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران به صحنه خواهد رفت.

مژگان چارانی، ندا قربانیان و حمیدرضا محتشمی در این اثر نمایشی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان «چهارشنبه‌سوری» آمده است: «من همیشه چهارشنبه‌سوری‌ها از خانه بیرون رفتم و از روی آتش پریدم، جز یک چهارشنبه‌سوری که تو را باردار بودم. ننه‌آقا گفت ناغافل می‌ترسی بچه‌ات یک طوریش شود. عوضش ننه‌آقا قصه سیاوش و آتش را برایم تعریف کرد.»

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان: محمدعلی رسولی، طراح صحنه: ریحانه زارع، طراح نور: ندا قربانیان، طراح لباس: محمود حقیری، منشی صحنه و هماهنگی صدا: ریحانه زارع، مدیر صحنه و هماهنگی نور: علی پاشا، مشاور رسانه‌ای: پیام احمدی کاشانی، آهنگساز: بردیا سراج، عکاس: پیام احمدی کاشانی، طراح پوستر و بروشور: پانیذ پاژنگ و تیزر: یاشار حقیری.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال و یا به بوتیک هنر ایران مراجعه کنند.