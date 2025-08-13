  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

کتاب «سواد رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران» منتشر شد؛ مخاطب کتاب کیست؟

کتاب «سواد رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران» منتشر شد؛ مخاطب کتاب کیست؟

کتاب «سواد رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران» نوشته حمید ضیایی‌پرور توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سواد رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران» نوشته حمید ضیایی‌پرور با تبیین مفاهیم بنیادین سواد رسانه‌ای توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

در این اثر، نویسنده ضمن تبیین مفاهیم بنیادین سواد رسانه‌ای، به بررسی تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی، روش‌های شناسایی و مقابله با اخبار جعلی، مدیریت مصرف رسانه، و بهره‌گیری خلاقانه از ابزارهای دیجیتال پرداخته و با نگاهی کاربردی، مهارت‌ها و آگاهی‌های ضروری برای مواجهه روزنامه‌نگاران با پدیده‌های نوین رسانه‌ای را آموزش می‌دهد. بخشی از کتاب نیز به آموزش تکنیک‌ها و استانداردهای نوین روزنامه‌نگاری در عصر شبکه‌های اجتماعی اختصاص دارد.

مخاطب این کتاب، صرفاً روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و تولیدکنندگان محتوا در پلتفرم‌های رسانه‌ای هستند. ضیایی‌پرور در این اثر با بیان اینکه برای بررسی صحت و سقم یک رویداد لزوماً نباید منتظر اعلام رسمی مقامات مسئول ماند، تأکید می‌کند خود رسانه هم باید تکنیک‌های راستی‌آزمایی رویدادها را بداند؛ در این کتاب، ده‌ها و صدها تکنیک دیگر اعتبارسنجی محتوای متنی، تصویری و گرافیکی نیز وجود دارد که به آنها پرداخته شده است.

در فصل‌های مختلف این کتاب علاوه بر ارائه تعاریف و مفاهیم و اصول و نظریه‌های سواد رسانه‌ای، به عواملی که در تشخیص خبرهای جعلی و مهارت‌ها و توانایی‌هایی که به کار روزمره خبرنگاران می‌آید پرداخته شده است. همچنین به موضوع فکت چکینگ و واقعیت‌سنجی اشاره شده که چندین گروه و تیم متخصص در دنیا همواره به واقعیت‌سنجی رویدادها مشغول هستند. علاوه بر آن به این موضوع پرداخته شده که چه زمینه‌ها و عواملی بر نحوه دروازه بانی اخبار در رسانه‌ها تأثیر دارند؟

این کتاب همچنین عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی را تشریح کرده و به موضوعاتی مانند اعتبارسنجی اخبار و اطلاعات و پروتکل‌ها و ضوابط و استانداردهای خبر و محتوا در رسانه‌ها اشاره شده است.

حمید ضیایی‌پرور، پژوهشگر و مدرس باسابقه حوزه ارتباطات و رسانه، سال‌ها در عرصه توسعه سواد رسانه‌ای فعالیت کرده است. او در این کتاب تلاش کرده با ترکیب تجربه‌های عملی و یافته‌های علمی، مرجعی کارآمد برای روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و دانشجویان رشته ارتباطات فراهم آورد.

کد خبر 6559476
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها