کتاب «سواد رسانهای برای روزنامهنگاران» نوشته حمید ضیاییپرور با تبیین مفاهیم بنیادین سواد رسانهای توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.
در این اثر، نویسنده ضمن تبیین مفاهیم بنیادین سواد رسانهای، به بررسی تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی، روشهای شناسایی و مقابله با اخبار جعلی، مدیریت مصرف رسانه، و بهرهگیری خلاقانه از ابزارهای دیجیتال پرداخته و با نگاهی کاربردی، مهارتها و آگاهیهای ضروری برای مواجهه روزنامهنگاران با پدیدههای نوین رسانهای را آموزش میدهد. بخشی از کتاب نیز به آموزش تکنیکها و استانداردهای نوین روزنامهنگاری در عصر شبکههای اجتماعی اختصاص دارد.
مخاطب این کتاب، صرفاً روزنامهنگاران و خبرنگاران و تولیدکنندگان محتوا در پلتفرمهای رسانهای هستند. ضیاییپرور در این اثر با بیان اینکه برای بررسی صحت و سقم یک رویداد لزوماً نباید منتظر اعلام رسمی مقامات مسئول ماند، تأکید میکند خود رسانه هم باید تکنیکهای راستیآزمایی رویدادها را بداند؛ در این کتاب، دهها و صدها تکنیک دیگر اعتبارسنجی محتوای متنی، تصویری و گرافیکی نیز وجود دارد که به آنها پرداخته شده است.
در فصلهای مختلف این کتاب علاوه بر ارائه تعاریف و مفاهیم و اصول و نظریههای سواد رسانهای، به عواملی که در تشخیص خبرهای جعلی و مهارتها و تواناییهایی که به کار روزمره خبرنگاران میآید پرداخته شده است. همچنین به موضوع فکت چکینگ و واقعیتسنجی اشاره شده که چندین گروه و تیم متخصص در دنیا همواره به واقعیتسنجی رویدادها مشغول هستند. علاوه بر آن به این موضوع پرداخته شده که چه زمینهها و عواملی بر نحوه دروازه بانی اخبار در رسانهها تأثیر دارند؟
این کتاب همچنین عوامل درونسازمانی و برونسازمانی را تشریح کرده و به موضوعاتی مانند اعتبارسنجی اخبار و اطلاعات و پروتکلها و ضوابط و استانداردهای خبر و محتوا در رسانهها اشاره شده است.
حمید ضیاییپرور، پژوهشگر و مدرس باسابقه حوزه ارتباطات و رسانه، سالها در عرصه توسعه سواد رسانهای فعالیت کرده است. او در این کتاب تلاش کرده با ترکیب تجربههای عملی و یافتههای علمی، مرجعی کارآمد برای روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و دانشجویان رشته ارتباطات فراهم آورد.
