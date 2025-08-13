  1. جامعه
قوه قضائیه: ۴۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گندم‌کاران پرداخت شد

قوه قضائیه اعلام کرد: پس از تاکید رئیس قوه قضائیه در مورد پرداخت مطالبات گندم‌کاران، ۴۳ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی‌های گندم‌کاران در کمتر از ۱۰ روز پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: پس از تاکید محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در مورد پرداخت مطالبات گندم‌کاران، بخش قابل‌توجهی معادل ۴۳ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی‌های گندم‌کاران در کمتر از ۱۰ روز پرداخت شد.

بر این اساس، از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون، مجموعاً ۱۰۸ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان (معادل ۷۰ درصد از کل مطالبات) به کشاورزان پرداخت شده است.

پیش از این، مبلغ ۶۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان به گندم کاران واریز شده بود که با اقدامات اخیر، روند پرداخت‌ها شتاب قابل‌توجهی گرفته است.

رئیس دستگاه قضا در نشست نشست شورای عالی قوه قضائیه در ۱۳ مرداد با اشاره به مشکلات گندم‌کاران از جمله کم‌آبی و تأخیر در پرداخت مطالبات، بر لزوم رسیدگی فوری به این موضوع تأکید کرد و از وزیر دادگستری خواست تا با جدیت این مسئله را پیگیری کند.

