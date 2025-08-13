همکاری فناورانه پارک پردیس و شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در جریان سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به پاکستان تفاهم‌نامه همکاری میان پارک فناوری پردیس و شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم و فناوری پاکستان امضا شد.

هدف از این تفاهم‌نامه، ایجاد بستری عملی برای توسعه روابط نزدیک‌تر میان طرفین از طریق توسعه و گسترش همکاری در زمینه آموزش حرفه‌ای، انتقال فناوری دوجانبه و تحقیق و توسعه میان طرفین است.

همچنین تقویت روابط فناورانه و ترویج تحقیق و نوآوری در زمینه‌های موردعلاقه مشترک و ایجاد همکاری مستقیم میان مؤسسات، شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی فناوری پیشرفته هر دو کشور از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است.

از جمله حوزه‌های همکاری مشترک ذکر شده در این تفاهم‌نامه می‌توان به زیست‌فناوری، فناوری‌های حفاظت و تصفیه محیط‌زیست، نانوفناوری و مهندسی مواد پیشرفته، فناوری‌های صنعتی و تولیدی، مواد شیمیایی، دارویی، داروهای گیاهی و تجهیزات پزشکی، انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر و الکترونیک اشاره کرد.

در این تفاهم نامه، تأسیس پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد کسب‌وکارهای فناورانه، استارتاپ‌ها، مراکز شتابدهی نوآوری، ترویج کارآفرینی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و… مورد توجه قرار گرفته است.

به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات شرکت‌های فناوری پیشرفته و تحقیقات بازار برای محصولات پیشرفته و دسترسی به بازار در کشورهای مربوطه، از دیگر موضوعاتی است که در این تفاهم‌نامه مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده و به‌عنوان یک نهاد مستقل زیرمجموعه وزارت علوم و فناوری دولت جمهوری اسلامی پاکستان فعالیت می‌کند.

این نهاد در زمینه‌های چندرشته‌ای علم و فناوری با هدف بهره‌برداری از منابع بومی و فناوری‌های نوآورانه به فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه، توسعه منابع انسانی، خدمات آزمون و تحلیل، مشاوره، خدمات فنی و … می‌پردازد.