۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

شهرداری مدرن شتاب‌دهنده نوآوری است نه رقیب مردم و ترمز پیشرفت

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: شهرداریِ مدرن شتاب‌دهنده نوآوری است، نه اینکه رقیب مردم و ترمز پیشرفت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توسعه شهری پایدار، یعنی هم‌افزایی با توسعه اقتصاد دیجیتال؛ یعنی شهرداری مسیر را برای سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی باز کند، نه این‌که در بازار تاکسی اینترنتی با «مردم» وارد رقابت ناعادلانه شود، مانع توسعه فیبر نوری شود و بعد دکل مخابراتی همراه اول و ایرانسل را جمع کند.

وی افزود: شهرداریِ مدرن شتاب‌دهنده نوآوری است، نه رقیب مردم و ترمز پیشرفت، کاش یک‌بار برای همیشه این درس را بیاموزیم و اشتباه دیروز را هر روز تکرار نکنیم.

هنگامه فروغی

    • طب گیاهی ایران من IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      یه حرف توسعه محور و آینده نگر ،کو گوش شنوا

