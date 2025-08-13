به گزارش خبرنگار مهر، احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توسعه شهری پایدار، یعنی همافزایی با توسعه اقتصاد دیجیتال؛ یعنی شهرداری مسیر را برای سرمایهگذاری مردم و بخش خصوصی باز کند، نه اینکه در بازار تاکسی اینترنتی با «مردم» وارد رقابت ناعادلانه شود، مانع توسعه فیبر نوری شود و بعد دکل مخابراتی همراه اول و ایرانسل را جمع کند.
وی افزود: شهرداریِ مدرن شتابدهنده نوآوری است، نه رقیب مردم و ترمز پیشرفت، کاش یکبار برای همیشه این درس را بیاموزیم و اشتباه دیروز را هر روز تکرار نکنیم.
نظر شما