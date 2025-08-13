به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به گزافهگوییهای نتانیاهو، نوشت: «رژیمی که مردم غزه را از آب و غذا محروم کرده میخواهد برای مردم ایران آب بیاورد؟
چه سرابی!»
رژیمی که مردم غزه را از آب و غذا محروم کرده، میخواهد برای مردم ایران آب بیاورد؟
