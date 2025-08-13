  1. سیاست
  2. دولت
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

واکنش پزشکیان به گزافه‌گویی‌های نتانیاهو درباره ایران

واکنش پزشکیان به گزافه‌گویی‌های نتانیاهو درباره ایران

رئیس‌جمهور نوشت: رژیمی که مردم غزه را از آب و غذا محروم کرده، می‌خواهد برای مردم ایران آب بیاورد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به گزافه‌گویی‌های نتانیاهو، نوشت: «رژیمی که مردم غزه را از آب و غذا محروم کرده می‌خواهد برای مردم ایران آب بیاورد؟

چه سرابی!»

کد خبر 6559649
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها