اعتراف نتانیاهو به شکست فاحش اطلاعاتی اسرائیل در طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه نیوزمکس آمریکا در اعترافی تلخ گفت: در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ [۱۵ مهرماه ۱۴۰۲] شکستهای فاحش و اشتباهات اطلاعاتی و غیره رخ داد.
وی به خوی جنگ طلبی و نسل کشی خودش و رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اشاره کرد و افزود: میتوانیم غزه را همانطور که متفقین در جنگ جهانی دوم شهر درسدن در آلمان را بمباران کردند، بمباران کنیم.
نتانیاهو که به علت ناتوانی در بازگشت اسیران اسرائیلی از نظر افکار عمومی داخلی اسرائیل در تنگنا قرار گرفته و از سوی دیگر به علت جنایت جنگی در غزه در سطح بینالمللی نیز منفور و از سوی دادگاههای بینالمللی تحت تعقیب است، برای فرار از این تنگناها و دستآوردسازی برای خود، در خیالبافی تکراریاش درباره ایران ادعاهایش را تکرار کرد و مدعی شد: تغییر رژیم در ایران از اهداف جنگ نبود، اما ممکن است از نتایج آن باشد.
