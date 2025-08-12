به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز سهشنبه با حضور در یادمان شهدای دانشمند دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی، ضمن ادای احترام به تمثال دانشمندان شهید این دانشکده و امضای دفتر یادبود گفت: با افرادی که تصاویرشان در اینجا نصب شده است، به خاطر جایگاه و مسئولیتی که داشتند ارتباطاتی داشتیم. این عزیزان هیچ گناهی نداشتند جز آنکه میدانستند و میتوانستند اراده کنند تا کشور خود را به فناوریهای پیشرفته مجهز سازند.
رئیس جمهور با انتقاد از رفتار مدعیان دموکراسی، حقوق بشر و صلح و امنیت اظهار داشت: این ادعا دروغی بیش نیست. امروز کسانی که تصاویرشان اینجا نصب شده، هیچ اقدامی جز خدمت به مردم ایران و تلاش برای حفظ کشور از تجاوزهای ناجوانمردانه در دنیا انجام ندادهاند اما توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
پزشکیان با اشاره به تجاوزگری رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی از این رژیم تصریح کرد: اسرائیلیها متجاوزانی هستند که از پشتیبانی کامل آمریکا برخوردارند. آنها تریبون، پول، زور و قدرت دارند و امروز علاوه بر کلی کشتار انسانها، راه آب، دارو، نان و غذا را میبندند و مردم را گرفتار گرسنگی میکنند و این رفتار شرمآور است.
رئیس جمهور یاد و خاطره شهیدان علم و فناوری کشور را گرامی داشت و تأکید کرد: امیدواریم که جوانان این مسیر را با قدرت ادامه دهند و در راه استقلال و آزادی کشور قدم بردارند.
